Минск, 14 сентября, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Власти Белоруссии разрешили провести церемонию возложения цветов в Минске у мемориальной доски Сергею Притыцкому. Таким образом представители общественности смогут отметить День воссоединения белорусского народа.

ИА REGNUM Мемориальная доска Сергею Притыцкому

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17 сентября 1939 года начался Освободительный поход Красной Армии на территорию разгромленного вермахтом польского государства. По итогам захваченные Польшей территории Западной Украины и Западной Белоруссии объединились с УССР и БССР.

Дату 17 сентября представители белорусской общественности отмечают неформально с начала века. Александр Лукашенко лишь однажды поздравил белорусов с этим судьбоносным событием — в 2009 году, когда отмечалось 70-летие. Юбилей 2019 года на официальном уровне прошёл почти незаметно.

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День воссоединения белорусского народа — неформальное название судьбоносного для белорусов события, которое не отмечается как государственный праздник или даже памятная дата. Представители белорусской общественности добиваются исправления ситуации.

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Сергей Притыцкий — героическая личность в белорусской истории. В начале прошлого века он активно участвовал в комсомольском движении на территории Западной Белоруссии. Притыцкий был среди организаторов народного сопротивления проводимой польскими властями политики «санации» пресловутых «восточных окраин» — Западной Украины и Западной Белоруссии. Политика эта характеризовалась этноцидом и массовыми жестокими репрессиями.

Притыцкий прославился расстрелом предателя, выдавшего польским карателям актив комсомольской организации Западной Белоруссии. Акция была осуществлена во время судебного процесса. Сам Притыцкий при этом получил множественные пулевые ранения, но выжил. В современной польской публицистике его называют «террористом», в белорусской — национальным героем.

ИА REGNUM На улице Сергея Притыцкого

Мингорисполком разрешил проведение церемонии возложения цветов у мемориальной доски Притыцкому на Пушкинской площади Минска 17 сентября в 18 часов. Организаторами мероприятия выступили белорусские коммунисты и общественное объединение «Отечество».

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Напомним, 17 сентября 2019 года в Минске состоялось возложение цветов к мемориальной доске героя народного сопротивления Западной Белоруссии периода польской оккупации Сергея Притыцкого. В мероприятии приняли участие представители «Комитета 17 сентября» и других общественных организаций, добивающихся придания дате 17 сентября статуса государственного праздника Белоруссии и Союзного государства — Дня воссоединения белорусского народа. Вечером того же дня в минском комплексе Россотрудничества прошёл памятный вечер, посвящённый 80-летнему юбилею воссоединения Западной Белоруссии с БССР. Аналогичные мероприятия прошли в Бресте, Гомеле, Гродно и других городах республики.