80-летие воссоединения белорусского народа власть не считает за праздник

Георгий Шкловский, , 20:34 — REGNUM

Академия наук Белоруссии до конца года проведёт конференции, посвящённые 75-летию освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию воссоединения Западной Белоруссии с БССР. Об этом 12 июня на пресс-конференции в Минске заявил кандидат исторических наук, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Белоруссии Сергей Третьяк.

«Год 2019 — это год 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Но нельзя забывать и о той дате, которая предшествовала, — сказал Третьяк. — Это же ещё и год 80-летия воссоединения белорусского народа в едином белорусском государстве. Поэтому отдел новейшей истории готовит на сентябрь месяц свою международную научную конференцию «Навсегда вместе — к 80-летию воссоединения белорусского народа в едином белорусском государстве».

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Представитель Института истории НАН Белоруссии пригласил всех заинтересованных принять участие в этой конференции. Он также сообщил, что в ближайшее время увидят свет 3 и 4 тома «Истории белорусской государственности».

»Причём четвёртый том будет посвящён белорусской государственности в период национального воссоединения белорусского народа, Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления и охватит период с 1939 по 1953 годы», — уточнил Третьяк.

В данной связи уместно напомнить, что после воссоединения Германии (ГДР и ФРГ в октябре 1990 года) власти страны широко отмечали не только 10−15−20-летия памятного события, ставшего национальным праздником — Днём немецкого единства.

Этот национальный праздник отмечается ежегодно на государственном уровне с гораздо большим вниманием, чем в Белоруссии в год 80-летия воссоединения Западной Белоруссии с БССР. Памятные мероприятия поддерживались на уровнях федерального правительства и земель. Синергия чиновников и гражданского общества продемонстрировала высокую эффективность в деле сохранения исторической памяти.

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По мнению белорусской общественности, для национальных историй сопоставимы значения этих двух дат — воссоединения Германии в 1990 году и воссоединения Белоруссии в 1939 году. Однако власти Белоруссии целенаправленно замалчивают эпохальное событие, предпочитая ежедневно напоминать о мало кому интересных II Европейских играх.

Белорусский Комитет 17 сентября неоднократно обращался к президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко, к другим чиновникам, ректорам вузов и архивистам Белоруссии и России с призывом уделить должное внимание юбилейной дате. В ответ приходили невразумительные отписки «слуг народа».

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За почти десяток лет белорусская общественность направила чиновникам и депутатам разных уровней огромное количество коллективных и индивидуальных обращений. Граждане настойчиво просят распорядиться их налогами в интересах народа, придать должный статус эпохальному событию в официальных календарях Белоруссии и Союзного государства, напоминают российским чиновникам и учёным о значении даты 17.09.1939 не только для белорусской истории.

Были обращения и к украинской стороне, которые остались без ответа, можно догадаться, почему. Отсутствие ответов на обращения общественности с другой части Союзного государства не находит понимания и наилучшим образом иллюстрирует реальное отношение к вопросам интеграции, сохранения исторической памяти, укрепления дружбы между народами. Равнодушием и формализмом выхолащиваются высокопарные заявления, прозвучавшие не так давно 9 мая и вновь проговоренные в День России.

Гражданское общество Белоруссии — о юбилейной дате: Минпрос, Госархив и вузы России просят отметить юбилей 17.09.1939

Официальные СМИ как в Белоруссии, так и в России игнорируют юбилейную дату. Об общественной активности по решению проблемы придания должного статуса юбилейному событию можно судить по сообщениям в социальных сетях, на локальных конференциях и мероприятиях вроде круглых столов. Интересными источниками по мимикрии официоза является переписка граждан с чиновниками по вопросу даты 17 сентября.

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Академия наук Белоруссии по поручению Совмина рассмотрела обращение на имя Александра Лукашенко, в котором ставился вопрос о праздновании 80-летия воссоединения Западной Белоруссии с БССР. Юбилей будет отмечаться международной научной конференцией «Навсегда вместе (к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР)», которую проведёт Институт истории НАН Белоруссии 19−20 сентября в Минске.

Главный учёный секретарь Академии наук Александр Кильчевский в своём письме изложил официальную оценку событий, которые белорусская общественность почти десять лет считает судьбоносными и важнейшими в новейшей истории, добиваясь от властей признания даты начала Освободительного похода РККА (17 сентября 1939 года) в качестве государственного праздника или хотя бы официальной памятной даты — Дня воссоединения белорусского народа. Однако кроме научной конференции, как следует из официального ответа, власти Белоруссии не собираются делать ничего большего.

«В результате заключения 18 марта 1921 г. Рижского мирного договора половина этнической территории Беларуси против воли белорусского народа была включена в состав Польши. На протяжении почти двух десятилетий белорусское население западнобелорусского края вело упорную борьбу против чуждой польской власти, отстаивая территориальное, национальное и духовно­-культурное объединение белорусского народа, — напомнил Кильчевский. — Эта историческая несправедливость была устранена 17 сентября 1939 г., когда войска Красной Армии выступили в освободительный поход в Западную Беларусь и Западную Украину. При этом СССР не объявлял войну Польше, правительство которой также признало, что состояния войны с Советским Союзом нет».

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Он сообщил также, что связанные с Освободительным походом события абсолютное большинство белорусского народа воспринимало «как акт исторической справедливости, встречало бойцов и командиров Красной Армии как избавителей от национального угнетения с цветами и хлебом-солью».

В том же году 29 октября Народное собрание Западной Белоруссии единогласно постановило объединить белорусский народ в одном государстве и принять Западную Белоруссию в состав СССР и БССР. Юридически-правовое оформление факта вхождения западнобелорусских земель в состав Советского Союза было завершено решениями внеочередной 5-й сессии Верховного Совета СССР 2 ноября и 3-й внеочередной сессии Верховного Совета БССР 14 ноября 1939 года.

«Для Беларуси и белорусского народа воссоединение — это акт исторической справедливости, одно из важнейших общественно-политических, социально-экономических, этнонациональных и культурных событий XX столетия.

В результате сентябрьской военно-политической кампании, массового движения и поддержки всего белорусского народа и последующих политических событий октября — ноября 1939 г. произошло юридическое оформление акта воссоединения, состоялось национальное и территориальное объединение белорусского народа в едином белорусском государстве. Это объективно привело к национальной консолидации белорусов и укреплению белорусской государственности», — констатировал главный учёный секретарь.

Затем, «в связи с вышеизложенным», он проинформировал о запланированной на конец года конференции. Ни о каких других мероприятиях в юбилейный год в официальном документе не упоминается.

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Судя по белорусским официальным источникам, 80-летие воссоединения белорусского народа в едином государстве будет отмечено, мягко говоря, более чем скромно. На Украине эта тема вовсе не поднимается — как будто не было в том же 1939 году воссоединения Западной Украины с УССР в результате того же Освободительного похода.

Вероятно, всё дело в Красной Армии, к которой пришедшие после государственного переворота 2014 года необандеровцы относятся с явной антипатией. Наглядным подтверждением отсутствия перемен к лучшему на Украине уже при Владимире Зеленском стало демонстративное разрушение 2 июня памятника почитаемому во всём мире советскому полководцу Георгию Жукову.

Те же тенденции, но с торможением проявляют себя и в Белоруссии. На Украине происходит война памятников — и в Белоруссии то же самое. На Украине ставят памятники русофобам, террористам и сепаратистам — и в Белоруссии тоже, разве что менее пафосно всё это происходит.

Белорусская общественность неоднократно поднимала вопрос о ревизионистских тенденциях, для чего в последние годы лишь прибавилось оснований. Так, например, из официальной историографии был убран термин «Отечественная война 1812 года», а государственное телевидение докатилось до заявлений об «оккупации» Россией «белорусских земель» в тот период, когда Белоруссии как государства не существовало и западнорусские земли входили в состав польского государства.

Якобы страдающие от «выпадающих доходов» из-за урезания российского пайка чиновники Белоруссии в этом году нашли деньги на два памятника литовским князьям — в Лиде и Новогрудке. Однако не нашли ни копейки на памятник восставшим в сентябре 1939 года белорусам, поддержавшим Освободительный поход РККА.

В центре Минска чиновниками в явочном порядке, без общественных слушаний потрачены деньги налогоплательщиков и увековечены польские композиторы и литераторы, которых конструкторы инновационной идентичности белорусов преподносят как «основателей белорусской оперы», «славных соотечественников» и т. п. При этом в столице постсоветской Белоруссии нет ни одной мемориальной доски, посвящённой полководцам Освободительного похода 1939 года, сложившим головы за возможность белорусов жить в единой белорусской республике.

75-летие освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков официально преподносится как «75-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Даже на уровне государственных учреждений науки и образования нет адекватного восприятия этой даты. Достаточно отметить, что никакой «Республики Беларусь» 75 лет назад не существовало.

Судя по событиям с начала года, мало что напоминает о готовности властей достойно отметить 75-летие освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата никак не заслоняет и не оттеняет 80-летие Освободительного похода РККА, сделавшего возможным воссоединение белорусского народа. Пока что очевидно: бутафорские «вторые голодные игры» для чиновничьей «идеологической вертикали» куда важнее подлинной белорусской истории.