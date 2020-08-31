Минск, 31 августа, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Владимир Путин не нуждается в согласовании ввода российских военнослужащих на территорию Белоруссии для стабилизации обстановки в другой части Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 31 августа заявил журналистам глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.

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Александр Лукашенко сейчас контролирует обстановку, и поэтому сейчас не обсуждается ранее озвученная им просьба к России оказать Белоруссии помощь «силовым резервом».

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«В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент тоже это всячески подчеркивал», — сказал Песков, сославшись на Путина.

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Песков отметил, что оказание такой помощи Белоруссии — обязанность российской стороны. «Дело в том, что это ратифицированный российским парламентом договор, это предусматривает определенные обязательства России», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

Он также обратил внимание журналистов: из ратифицированного российским парламентом договора не следует обязанность президента обращаться к верхней палате Федерального собрания за согласием на ввод российских военнослужащих в Белоруссию.

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Напомним, ситуация в Белоруссии дестабилизировалась 9 августа после закрытия избирательных участков: жители десятков белорусских городов заявили о фальсификации президентских выборов и выразили несогласие с бессменным правлением Александра Лукашенко. Он занимает пропрезидентское кресло с 1994 года и намерен править дальше, угрожая манифестантам массовыми расстрелами.

Нынешний госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил 24 августа посредством Facebook, что недовольные политикой властей постсоветской республики могут уехать за границу, «освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу».

До этого Равков обвинил Россию в подготовке интервенции. Он сообщил 30 июля кандидатам в президенты Белоруссии и журналистам лживую информацию: якобы 33 задержанных гражданина России «приехали делать революцию», ещё до 200 въехавших российских «боевиков» находятся в розыске, и Псковом и Невелем якобы формируются «группировки» с той же целью.

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В то же время председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертельпродвигал лживую версию о якобы вмешательстве российского руководства во внутренние дела Белоруссии во время президентской кампании. Академия наук Белоруссии также не осталась в стороне: её научный сотрудник — представитель пула «батькиных экспертов» Пётр Петровкий нагнетал в СМИ русофобскую истерию, со ссылкой на Лукашенко, утверждая, что в Белоруссии якобы задержаны «4 сотрудника ГРУ».

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После окончания президентской кампании Лукашенко заявил об исходящей с Запада угрозе интервенции. По его мнению, опасность отторжения угрожает Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой.

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