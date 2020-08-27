Москва, , 14:58 — REGNUM Слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о наличии договорённости в рамках ОДКБ с Россией о военной помощи Минску в случае необходимости соответствуют действительности, и Москва соответствующие обязательства готова исполнять. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

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"Нет необходимости здесь что-то скрывать. Действительно, в рамках договора о Союзном государстве и в рамках договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства — члены этих организаций, в том числе Союзного государства, Россия и Белоруссия — должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и защиты стабильности», — заявил Путин.

«Там так и написано. В этой связи у нас, конечно, есть обязательства перед Белоруссией. И Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос: он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», — указал он.

В частности, Лукашенко попросил сформировать «определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов».

«Я это сделал. Но мы договорились также, что он (резерв) не будет использован, пока ситуация будет находиться под контролем. И пока экстремистские — я хочу это подчеркнуть — элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания», — подчеркнул президент.