Минск, , 15:32 — REGNUM США, Франция, Германия и другие страны Запада сначала должны разобраться со своими проблемами, прежде чем фокусировать внимание на Белоруссии. Об этом 19 августа на заседании Совбеза заявил Александр Лукашенко.

Заседание Совета Безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов President.gov.by

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"Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят», — сказал Лукашенко.

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«Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это неголословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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Он подчеркнул, что любые перемены должны осуществляться в рамках законодательства и правового поля, сказав: «Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти».

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