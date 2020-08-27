Санкт-Петербург, 27 августа, 2020, 22:29 — ИА Регнум. На подготовку системы образования Санкт-Петербурга к новому учебному году из городского бюджета направлено более 15 млрд рублей, более 6 млрд рублей из них предназначены для обеспечения санитарно-эпидемической безопасности. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал о том, по каким правилам и в каких условиях школы и вузы Северной столицы встретят учебный год.

ИА REGNUM Александр Беглов

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Первого сентября в очном режиме откроются 687 школ, в том числе девять новых. «К занятиям приступят более 530 тысяч детей, из них 62 тысячи первоклассников. В 75 колледжах осваивать профессии начнут 78 тысяч учащихся», — проинформировал губернатор.

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Он напомнил, что линейки в День знаний в этот раз состоятся только для первых и выпускных классов и попросил родителей, которые приведут ребенка в школу, ограничиться одним сопровождающим. «Напоминаем, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки», — добавил губернатор.

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Учебный процесс в школах будет организован с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Так, по смещенному графику, для максимального разобщения потоков, будут работать 179 школ Санкт-Петербурга.

«Ученики будут приходить на занятия и уходить в разное время, чтобы не создавать скопления в часы пик» По возможности школы откроют дополнительные входы. Каждое утро ученикам и сопровождающим родителям на входе будут также измерять температуру. Расписание может включать в себя сдвоенные уроки в одном кабинете, чтобы сократить перемещения по школе», — сообщил Александр Беглов.

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Претерпит изменения и внутренний распорядок в школах. Например, в специализированных кабинетах будут предусмотрены перерывы в jlby урок для дезинфекции.

Занятия в «продлёнке» будут проводиться в закрепленных кабинетах для каждого класса. В спортзалах во время занятия будет находиться только один класс, но пока позволяет погода, уроки физкультуры будут проходить на свежем воздухе. Проведение массовых мероприятий в школах будет запрещено.

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Вузы Петербурга также начнут работу в режиме соблюдения профилактических мер и ограничений. День знаний для студентов пройдет онлайн. С началом очных занятий на входе в учебные здания будет организована термометрия. Расписание занятий составят так, чтобы свести к минимуму необязательные контакты.

Иностранные студенты будут допущены к учебному процессу только после 14-дневной изоляции и тестирования на коронавирус.

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