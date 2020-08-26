Санкт-Петербург, , 19:35 — REGNUM Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого готов при необходимости вернуться к дистанционному обучению, если того потребует эпидемиологическая обстановка. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.

Политех Spbstu.ru

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Речь идет обо всех образовательных программах. «Опыт предыдущего семестра показал, что Политехнический университет способен при необходимости сделать это в кратчайшие сроки», — заявили в университете.

Однако сейчас Политех активно готовится к началу учебного года: учебу обещают начать при соблюдении всех мер санитарной безопасности. В частности, на входе в вуз студентам будут измерять температуру, перестанут пускать внутрь без маски. Их будут бесплатно выдавать на входе каждому, у кого нет своей.

Воздух в помещениях будут регулярно дезинфицировать. За лето также успели купить контейнеры для чистых и урны для использованных масок, средства для дезинфекции рук (около 200 дозаторов установят в корпусах и 40 — на стойках в местах максимального скопления людей), 200 рециркуляторов, термометры, сделали разметку для соблюдения социальной дистанции.

«Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные планы, а сотрудникам университета, входящим в группы риска, предоставят возможность работать дистанционно», — обещают в вузе.

Больше 100 человек в аудитории Политех постарается не собирать. «Учебный процесс будет построен таким образом, чтобы для ведения очных занятий привлекались преподаватели, не находящиеся в группе риска», — добавили представители университета.

СПбПУ расположен в центре Петербурга, среди технических вузов России занимает ведущие позиции. В 2010 году Политех получил статус национального исследовательского университета. Он также участвует в Программе повышения конкурентоспособности главных российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5−100−2020) на 2020 год.

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