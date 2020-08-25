Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM В Петербурге не будут автоматически объявлять обязательный карантин в классах и школах при выявлении учащихся или учителей с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом COVID-19. В таких случаях решения о дальнейших действиях будут приниматься не автоматически, а индивидуально, в зависимости от ситуации и результатов обследования контактных лиц.

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"Решение будет приниматься вместе с директором школы и санитарными врачами. Да, возможно, класс будет уходить на двухнедельный карантин, но все это будет зависеть от конкретной ситуации. Обязательно будет учитываться, сколько человек в классе и школе заболели», — пояснили 25 августа изданию «Петербургский дневник» в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Там добавили, что при выявлении бессимптомной формы заболевания можно будет ограничиться тестированием всех контактных лиц, и если никто не заразился, очная учеба продолжится.

Аналогичная схема, скорее всего, будет применяться и в случае заболевания учителей: контактные лица также будут проверяться, после чего вырабатывается решение о карантине или продолжении работы. Конкретный механизм действий в ситуации выявления заболевших будет доведен до школ.

Ранее в Петербурге распространились слухи о том, что классы и даже целые школы будут «автоматически» закрываться на карантин при обнаружении носителей коронавируса из числа учащихся или сотрудников школ.