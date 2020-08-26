Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM В школах Санкт-Петербурга с началом нового учебного года возобновят работу группы продленного дня для учащихся младших классов, которых родственники не могут после уроков сразу забрать домой. Об этом 26 августа сообщили в Смольном. Такие группы будут работать с учетом новых норм и правил, принятых в эпоху пандемии.

«Группы продленного дня должны работать, чтобы дети не оставались без присмотра. Но нужно так организовать их пребывание в школах, чтобы свести к минимуму риск заражения», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Напомним, 1 сентября школы, гимназии и лицеи Петербурга начнут учебный год в очном режиме, с соблюдением всех требований властей и рекомендаций Роспотребнадзора.

Всего для учащихся 1−4-х классов такие группы будут сформированы в 663 школах города, где есть начальные классы. В некоторых школах они будут работать и для учащихся 5−6-х классов.

Каждая группа продленного дня будет составлена только из учеников одного класса, чтобы избежать смешивания потоков учащихся. Занятия на «продлёнке» будут проводиться в закрепленных за этими классами кабинетах, там же, где проходят обычные уроки.

«Группы продленного дня работают на бесплатной основе. Услуги по присмотру и уходу за детьми школьного возраста оказываются за счет бюджета Санкт-Петербурга», — подчеркнули в городском правительстве.

Там добавили, что для организации работы «продлёнки» могут быть использованы возможности отделений дополнительного образования при школах.

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Напомним, ранее власти разъяснили, что будет происходить при обнаружении детей или педагогов, заразившихся коронавирусом.

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