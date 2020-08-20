Санкт-Петербург, 20 августа, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Венгерский лоукостер Wizz Air первым снова начал летать из Петербурга в столицу Великобритании. Первые рейсы в Лондон отправились 19 августа. Перелеты из «Пулково» в «Лутон» будут выполняться с частотой до трех раз в неделю.

ООО «ВВСС» Самолет Wizz Air UK в «Пулково»

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Билеты на эти рейсы находятся в продаже. Напомним, ранее Wizz Air начала отменять полеты по новым направлениям из Петербурга — в Скандинавию, Италию, Австрию и на Мальту — которые были запланированы на сентябрь. Теперь билеты по этим направлениям можно купить лишь на октябрь или декабрь.

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Wizz Air объявила о создании первой в России базы в аэропорту «Пулково» и запуске полетов по 14 новым направлениям из Петербурга. «Рейсы планируются к запуску, как только будут сняты ограничения на авиасообщение между РФ и указанными странами», — пояснили в петербургском аэропорту.

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По итогам 2019 года авиакомпания Wizz Air UK обслужила более 29 тыс. пассажиров на рейсах между Петербургом и Лондоном. Перевозчик запустил прямые рейсы в столицу Великобритании 1 октября 2019 года.

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