Бишкек, 19 августа, 2020, 15:47 — ИА Регнум. «Оптимальным вариантом для Москвы и других соседей Киргизии является прохождение в парламент страны политиков адекватных, самостоятельных, не генерирующих дополнительных проблем своим партнерам», — российский эксперт по Туркестану Аждар Куртов рассказал ИА REGNUM, как в России относятся в парламентским выборам в Киргизии, намеченным на 4 октября 2020 года.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

Отвечая на вопрос, какие из политических партий, претендующих на места в парламенте Киргизии наиболее выгодны России, эксперт сказал, что «это очевидно».

«Россия прежде всего заинтересована не в том, чтобы к власти в Киргизии пришла какая-то конкретная сила, а в том, чтобы не пришли откровенно антироссийские политики», — пояснил Куртов.

Российский эксперт особо подчеркнул, что «в ближайшее время он не видит возможностей для изменений негативной динамики в экономике и внутриполитической ситуации страны».

«Москва к этому готова и будет обсуждать дальнейшие действия уже с теми, кто пройдет в парламент. Другое дело — явные недружественные шаги по отношению к ближайшим партнерам по ЕАЭС или ОДКБ. Или, например, неоднозначные высказывания, которые посчитал нужным озвучить президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он ярко продемонстрировал свою позицию нахлебника и шантажиста. Подобную роль взяли на себя и некоторые киргизские политики. Едва ли это хорошо для двухсторонних отношений».

Читайте также: Хамство Лукашенко переходит все границы

Куртов отметил, что оптимальным вариантом для Москвы и других соседей Киргизии является прохождение в парламент политиков «адекватных, самостоятельных, не генерирующих дополнительных проблем своим партнерам».

"Москва тратила большие средства на стабилизацию ситуации в странах ближнего зарубежья. Сейчас обстоятельства изменились. В вопросе вложения средств Россия стала придерживаться более прагматичного подхода», — сказал аналитик.

Эксперт отметил, что в связи со спадом в экономике после пандемии «Бишкеку было бы неплохо научиться решать свои внутренние проблемы самостоятельно». Тем более что «примеры эффективной работы в Киргизии есть».

«Благотворительные организации и политические партии развернули медицинскую помощь населению во время пика заболеваемости коронавирусом — открыли госпитали, в больницы в сжатые сроки поставили необходимое оборудование» (стационары в Бишкеке и Оше открывали несколько политических партий, в том числе «Мекеним Кыргызстан» и «Республика». Сейчас «Мекеним» проводит массовые медицинские осмотры в регионах Киргизии — прим. ИА REGNUM).

Читайте также: Московские медики помогут бороться с коронавирусом в южной столице Киргизии

Такие примеры, по мнению эксперта, можно наблюдать тогда, когда параллельно с существующей госсистемой, демонстрирующей свою непригодность, возникают новые структуры, которые оказываются более эффективны.

«В Бишкеке упустили время для подготовки к пику заболеваемости, не озаботились проблемами здоровья своих граждан. Столь большого количества жертв можно было бы избежать, но без этого не нашлось бы людей и организаций, которые бы взяли решение этой проблемы в свои руки».

По мнению Аждара Куртова, после стабилизации ситуации Бишкеку необходимо провести работу над ошибками.

«В Киргизии достаточно проблем. Пандемия продемонстрировала только некоторые их них. Нужно их решать, и делать это желательно самостоятельно».

Описывая текущую ситуацию, собеседник подчеркнул, что кризис неизбежно окажет влияние на позицию избирателей и властей: «Избиратели недовольны действиями властей, поэтому элемент протестного голосования может быть существенно выше, чем в спокойное время».

По мнению эксперта, позиция властей в этом случае «может быть разной. В государствах с неустоявшейся демократией обычно это выливается в то, что во время кризисных явлений власть винит какие-то выдуманные или полуреальные вражеские структуры. Якобы они мешают эффективно управлять государством».

Власти могут прибегнуть к более жестким мерам, чтобы «не рассчитывать на манипуляции с избирательными комиссиями и прочими элементами нарушения процедуры голосования»

«Теоретически в подобных ситуациях это может происходить на финишном этапе предвыборной гонки, в процессе голосования или при подведении итогов и оглашении результатов выборов».

Читайте также: