22 июля 2020 | Время чтения 6 мин

«Выпендрится Россия там с нефтью — нас начинает штормить» — этот скандальный афоризм уже вошёл в знаменитый «цитатник Лукашенко». Москва может пропустить и это оскорбление. Однако в западных странах могут не простить очередного оскорбления в их адрес, явленного в кощунственном фейке про «штабеля трупов».

Сергей Артёменко, , 20:54 — REGNUM В ходе состоявшегося 21 июля закрытого выступления в Гомеле перед местной бюрократией Александр Лукашенко позволил себе резкие высказывания в адрес России, а также граждан Белоруссии. При этом белорусский лидер приписал российской стороне проблемы в двусторонних отношениях, которые создал сам.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На Гомельщине сделано многое. Вместе с тем — вы это хорошо знаете — проблем море. У вас экономика региона не диверсифицирована. Вы зависите от нефтехимического этого комплекса больше всего. Выпендрится Россия там с нефтью — нас начинает штормить. И в республике тоже, но особенно у вас», — сказал Лукашенко.

Скандальное заявление попало в эфир государственного телеканала «СТВ» поздно вечером. Пресс-служба президента и официальное информагентство БелТА опубликовали дозированные сообщения с мероприятия, подвергнув выступление высшего должностного лица республики жёсткой цензуре.

Александр Лукашенко во время встречи с активлм Гомельской области President.gov.by

«Мы смотрели на развитие своего — своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи. Но мы знаем как жить, и мы живем на своей земле», — цитировала Лукашенко президентская пресс-служба.

На самом деле Лукашенко проводил сравнение с российскими олигархами. Видимо, глава пресс-службы президента Наталья Эйсмонт решила исправить речь главного белорусского чиновника.

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«Мы вот этих красавцев, девчонки в основном, врачи, мы их благодарим за то, что они лечат людей. Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях, без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь — они научились лечить больных. Это подвиг, понимаете? — заявил Лукашенко в Гомеле. — А все говорят, что у нас здравоохранение плохое, врачи никакие, образование медицинское никакое. Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали, как это было в продвинутых Италии, Испании, Франции, Великобритании и Америке».

Президентская пресс-служба подвергла цензуре и этот фрагмент выступления Лукашенко, состоявшегося в тот же день около новой поликлиники. Реакция официальных лиц упомянутых западных стран пока не известна.

Как показывает практика, западные политики могут ждать удобного момента и наказать не хама, а сразу государство, весь его народ. Вполне вероятно, что таким образом Лукашенко послал «ответку» правительствам стран Евросоюза, Британии и США, обозначившим своё отношение к президентской кампании в Белоруссии. По неким причинам бессменный руководитель постсоветской республики считает правильным доносить свою позицию именно в таких выражениях и именно в провинции или на своих совещаниях, а не в лицо официальным представителям этих стран.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Достойно отдельного внимания официальное признание тяжелейших условий борьбы с коронавирусом. Лукашенко почему-то назвал его «неизвестной болезнью» (до этого называл «коронапсихозом»). Более того, он признал, что врачи в Белоруссии обходились «без вакцин, без лекарств».

Лекарства предлагала Россия, она же поставляла и тест-системы. Александр Лукашенко и его министр иностранных дел Владимир Макей, и вице-премьер Игорь Петришенко отвергали эту помощь, охаивали её и прикидывались непонимающими, о какой российской помощи идёт речь.

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Тем временем правительство России, РПЦ и российские общественные организации прилагали максимум усилий, чтобы в братскую Белоруссию поступали тесты, лекарства и прочее необходимое для борьбы с эпидемией, которую Лукашенко отказывался видеть в упор. В ответ от союзника поступали издевательские ценные идеи по обустройству России и сохранению здоровья премьер-министра Михаила Мишустина.

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О компетентности Лукашенко говорит упоминание им вакцины, которой на то время не было ещё нигде в мире. Таковую он поручил создать в Белоруссии, пообещав чиновникам щедрые награды. Важно было не просто заявить о победе над коронавирусом, что представлялось крайне выгодным накануне финала президентской кампании. Необходимо было ещё и наглядно продемонстрировать, что разговоры про мифические «белорусские школы» в разных отраслях — не фейк, прикрывающий сплошной эпик фейл.

Белорусская бюрократия только сейчас осторожно признаёт, что опора на собственные силы в достижении столь амбициозной цели привела, дипломатично выражаясь, к неудаче. Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник обсудил эту проблему 22 июля с директором бостонской биотехнологической компании CureLab Oncology, Inc. Алексом Шнейдером, отметив: «Здесь очень трудно прогнозировать, когда мы получим вакцину, которая будет отвечать всем критериям безопасности и эффективности».

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Во время гомельского вояжа Лукашенко много говорил о России. По заведённому им обыкновению рассказывал «об угрозах со стороны россиян» и непубличной стороне переговоров с Владимиром Путиным. На следующий день отчёт главы МИД Белоруссии Владимира Макея принял замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

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Любопытно, что гомельскую поликлинику строили 10 лет. На это обратили внимание белорусские независимые издания, тогда как официальные СМИ об этом умолчали. Блогеры провели параллели с построенным за 10 дней госпиталем в китайском 12-миллионном провинциальном городе Ухань.

Открытие гомельской поликлиники приурочили к визиту «высшего должностного лица». Выступая на торжестве, Лукашенко внезапно стал «тыкать» стоящей рядом женщине, поинтересовавшись между прочим её семейным статусом. Ответный вопрос мог бы стоить не только карьеры, но и свободы.

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На церемонию мобилизовали «общественность», которую заставили долго ждать ради пафосных съёмок. Один из толпы изображал «простой народ» и просил решить проблему детских площадок. Уже на втором вопросе Лукашенко назвал не представившегося просителя «Женей» и распорядился сделать площадки там, где проситель скажет.

То есть анекдоты про Лукашенко (например, о том, как без его руководства не могут перебрать картошку) — это сермяжная правда жизни. Авторитарная тирания фактически довела бывшую советскую республику до такого паралича, когда без первого лица невозможно даже детскую песочницу соорудить.

Александр Лукашенко на церемонии открытия Гомельской центральной городской поликлиники President.gov.by

Весь этот затянувшийся на более чем четверть века трагифарс продлится, видимо, до тех пор, пока Лукашенко не покинет свой новый дворец вперёд ногами. В ночь с 9 на 10 августа Центризбирком объявит «выборы Лукашенко» состоявшимися. Будет открыта новая глава старой сказки про «наевшегося власти» с «посиневшими пальцами» на «клочке земли». Четверть проголосовавших, как в сюжете Шарля Перро, превратятся в ¾ или даже 84% всенародной любви.

Впереди у Белоруссии очередные пять лет упорного труда ради 10 тысяч лет безоблачного счастья. Лукашенко может себе такое позволить. В беспросветно депрессивном белорусском фольклоре может появиться первый счастливый персонаж.

Официальная Москва, как обычно, признает любой результат белорусского процесса. На постсоветском пространстве она всегда декларировала приверженность пресловутому «развитию взаимовыгодного сотрудничества» с любой действующей властью.

Евросоюз и США введут санкции. Потом ослабят взамен на освобождение политзаключённых. При этом не прекратят покупать дешёвые нефтепродукты и преследовать другие меркантильные интересы от использования «белорусского офшора».

Всё очевидно и легко предсказуемо, учитывая личность одного человека, которому поздно, да и незачем меняться. Впереди унылая белорусская осень.

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