Бишкек, , 15:42 — REGNUM Ситуация с пандемией в Киргизии спутала все планы партий, готовящихся к борьбе за места в парламенте на выборах, назначенных на осень 2020 года. Исход голосования из-за текущего социального и экономического кризиса в стране стал менее предсказуем — казахстанский политолог Замир Каражанов поделился с ИА REGNUM оценкой ситуации, которая сложилась в Киргизии за два месяца до выборов в республиканский парламент.

Политолог оценил ситуацию в Киргизии накануне выборов в парламент как «неблагоприятную».

"Статистика по числу зараженных и умерших во время пандемии стала наглядным показателем неисправности государственной системы. Накопившиеся проблемы достигли критического уровня, и это привело к огромному количеству жертв, которых можно было избежать».

По его мнению, «существующий негативный фон во многом обнулил имидж политиков и партий, которые будут претендовать на места в парламенте».

»Киргизские избиратели более не будут верить обещаниям политиков, которые, как правило, забывают о них, стоит только получить заветные голоса на выборах. Избиратели будут судить по конкретным делам и отдавать свои голоса за тех, кто на деле помогал решать проблемы со здоровьем граждан, когда вся государственная система здравоохранения Киргизии захлебнулась», — отметил он.

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В июле ряд политических объединений в Киргизии развернули стационары для больных коронавирусом, среди наиболее активных партий киргизские аналитики выделяют «Мекеним Кыргызстан» и в меньше мере «Республику». Казахстанский эксперт считает, что, «вложив ресурсы в благотворительность во время пандемии, не просто помогли людям, но и создали себе положительный имидж, который поможет им в ходе голосования».

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«Те партии, которые устранились от оказания помощи или ограничились критикой ситуации, допустили политическую ошибку. В таких ситуациях важно не просто указывать на ошибки системы, но и предпринимать усилия, чтобы их исправить или как минимум сгладить их последствия», — подчеркнул политолог.

Отдельно казахстанский эксперт отметил, что в Киргизии люди «сохранили привычку голосовать за своих земляков и родственников. Подобное явление типично для стран, в которых отсутствует один лидер. У этой системы есть свои плюсы и минусы», — резюмировал он.

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