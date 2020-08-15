Кишинёв, 15 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила календарную программу организации и проведения выборов президента Молдавии, сообщили 15 августа в пресс-службе ЦИК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Согласно источнику, избирательная кампания в Молдавии начнется 25 августа.

Напомним, 1 ноября 2020 года в Молдавии пройдет голосование на выборах президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, с кандидатурами на пост президента Молдавии определились впартии национального единства Молдавии, впартии «Действие и солидарность», партии «Платформа Достоинство и правда», а также в Либеральной партии.

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