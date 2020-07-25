Кишинёв, , 15:03 — REGNUM В партии национального единства (PUN) определились с кандидатом в президенты Молдавии. Им стал председатель политической силы Октавиан Цыку. Об этом 25 июля сообщается в пресс-службе политической партии.

Решение о выдвижении Цыку кандидатом в лидеры Молдавии было принято 25 июля членами республиканского политического совета.

«Республиканский политический совет PUN считает, что если Игорь Додон останется во главе Молдовы, то это приведет к федерализации государства и привяжет страну к евразийскому пространству», — отметили в пресс-службе политической сил ы .

Как сообщало ИА REGNUM, с кандидатурой в президенты Молдавии ранее также определились в партии «Действие и солидарность». Также в президентской кампании примут участие председатель партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе и председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ. Выборы президента Молдавии состоятся 1 ноября 2020 года.