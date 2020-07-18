Кишинёв, , 15:45 — REGNUM Молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) выдвинула в качестве кандидата на президентских выборах Майю Санду. Об этом 18 июля на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат от данной политической силы Cерджиу Литвиненко.

«Национальный политический совет PAS несколько минут назад решил: Майя Санду — кандидат от PAS на президентских выборах», — отметил политик.

Напомним, выборы президента Молдавии должны состояться 1 ноября 2020 года. Отметим, Майя Санду с 2012 по 2015 год была министром просвещения Молдавии, а с 8 июня 2019 года по 12 ноября 2019 года занимала должность премьер-министра Молдавии.