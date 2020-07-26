Кишинёв, , 14:32 — REGNUM Демократическая партия Молдавии выдвинет своего кандидата на президентских выборах в Молдавии. Об этом 25 июля по итогам принятого решения сообщили в пресс-службе политической партии.

Кандидат на пост главы государства будет выдвинут после консультаций с членами партии. Окончательное решение о кандидатуре от политической силы будет принято в конце августа.

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Напомним, Демократическая партия Молдавии вместе с партией социалистов Молдавии образует правящую коалицию.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июля, своего кандидата на пост президента Молдавии выдвинула партия национального единства.