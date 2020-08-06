Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» (дочка «Аэрофлота») расширила программу полетов из Петербурга в регионы РФ. Об этом 6 августа сообщили представители перевозчика.

Дарья Драй ИА REGNUM Авиалиния Россия

«Спрос на авиационные перевозки восстанавливается, что дает авиакомпании возможность с начала августа увеличивать частоту рейсов по наиболее востребованным направлениям полетов из Санкт-Петербурга», — объяснили в «России».

Так, частотность полетов из «Пулково» в Сочи увеличится с трех до четырех рейсов ежедневно, в Калининград — также с трех до четырех рейсов, в Анапу — с двух до трех рейсов ежедневно, в Екатеринбург, Самару, Уфу, Архангельск и Ростов-на-Дону компания будет летать дважды в день вместо одного раза.

Кроме того, каждый день из «Пулково» перевозчик будет отправлять по одному рейсу в Геленджик, Красноярск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Сургут, Сыктывкар, Тюмень и Челябинск.

Изменения затронули и дальневосточную программу полетов. Рейсы из московского «Шереметьево» во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан теперь выполняются на ежедневной основе, а в Хабаровск — пять раз в неделю.

Ранее о расширении географии полетов из Петербурга сообщила и другая дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа».

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Заметим, ранее в июне вице-губернатор ПетербургаЕвгений Елин сетовал, что «Пулково» по пассажиропотоку уже сравнялся с новосибирским аэропортом «Толмачево». На взгляд чиновника, это стало следствием излишней ориентированностью «Пулково» на зарубежные и туристические направления, которые первыми пострадали от пандемии коронавируса, в ущерб связям с регионами РФ.

«Это сознательная деятельность администрации. В общем-то если мы претендуем, что являемся мощным деловым центром, то, извините, мы должны иметь мощные коммуникации не только с Лондоном, Парижем и Нью-Йорком, а в первую очередь с городами России», — считает Елин.

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