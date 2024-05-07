Москва, 7 мая, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Прошедшие выборы президента России были необычными, но продемонстрировали полную поддержку народом Владимира Путина. Об этом заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, прибывший на церемонию инаугурации.

Кадр из видео Владимир Машков

Выборы, по его словам, были самими необычными за всё время, в первую очередь, из-за давления со стороны Запада, но их итогом стал очень высокий показатель поддержки Владимира Путина.

«Несмотря ни на что, такой показатель, 87%, говорит о полной поддержке нашим народом нашего лидера», — подчеркнул Машков, который был сопредседателем предвыборного штаба Путина.

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Как сообщало ИА Регнум, церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдёт в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, она начнётся в 12:00 мск. Для главы государства это будет пятая церемония вступления в должность.