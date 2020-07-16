Минск, 16 июля, 2020, 20:05 — ИА Регнум. Белорусская армия находится на высоком уровне, с ней не хотят воевать. Об этом 16 июля заявил Александр Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения воздушно-десантной бригады

Президентская пресс-служба напомнила, что 22 июня Лукашенко посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду.

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Командующий белорусскими Силами специальных операций Вадим Денисенко сообщил, что в 103-й бригаде есть миротворческое подразделение. Оно сформировано только из контрактников и может выполнять задачи в рамках миссий ООН, ОДКБ и программы НАТО «Партнёрство ради мира».

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Лукашенко поинтересовался вопросами набора военнослужащих на службу по контракту. Денисенко отметил большой конкурс среди желающих попасть на контракт в Силы специальных операций.

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Лукашенко посетовал, что белорусские военные никак не могут завоевать золото в танковом биатлоне, отметив при этом: «Там же сидят аксакалы. Они видят, что в Белоруссии есть армия и она вот на таком уровне. И с такой армией они не хотят воевать. То есть это демонстрация и флага, и силы».Читайте аналитику сюжета: Белорусская многовекторность