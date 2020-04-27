Минск, , 18:44 — REGNUM Власти Белоруссии и белорусская общественность диаметрально разошлись в оценках присутствия войск НАТО на территории постсоветской республики. Минобороны Белоруссии направило ответ на обращение, в котором лидеры белорусских НГО заявили: «Войскам НАТО нет места на территории Республики Беларусь!».

Совбез Белоруссии получил обращение, которое подписали председатель Республиканского гражданского комитета патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов, секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников, председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко, секретарь Координационного совета «Единство» Генрих Симановский.

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Ответ пришёл спустя почти месяц из министерства обороны. В документе министр Виктор Хренин констатировал пользу от контактов с НАТО.

«Сообщается, участие иностранных контингентов в совместных тренировках, учениях и иных мероприятиях, как на территории страны, так и за ее пределами, организуется с целью повышения потенциала Вооруженных Сил Республики Беларусь (в том числе, уровня подготовки и оснащенности), достижения ими соответствия современным требованиям и обмен опытом реагирования на меняющуюся обстановку, — сказано в письме министра. — Мероприятия двустороннего и многостороннего характера, проводимые в сфере подготовки Вооруженных Сил, направлены на повышение военного потенциала для обеспечения военной безопасности государства и поддержания международной безопасности».

Хренин сообщил также: «Цели и задачи международного военного сотрудничества определяются исходя из общих приоритетов и национальных интересов Республики Беларусь в военной сфере».

Из ответа министра не ясно, с кем конкретно у официального Минска сейчас общие приоритеты. Однако тема сотрудничества с Североатлантическим альянсом позволяет сделать обоснованные предположения.

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Напомним, Белоруссия является членом Союзного государства России и Белоруссии и ОДКБ. Сближение с НАТО происходит на фоне общего «разворота на Запад» официального Минска, что чиновники Белоруссии отрицают, предлагая называть процесс нормализацией отношений и другими подобными формулировками.