Лукашенко оценил роль государственных СМИ в Белоруссии
Минск, 9 июля, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Наличие государственных средств массовой информации является важным фактором для рынка массмедиа. Об этом сегодня, 9 июля, в ходе встречи с представителями крупнейших белорусских СМИ заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Встреча Александра Лукашенко с представителями крупнейших СМИ
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Поэтому, подчеркнул белорусский лидер, их число сокращаться не будет. Напротив, Лукашенко уверен, что этот сектор необходимо расширять.
«Работа министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ», — добавил Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии пообещал навести порядок со свободой слова в республике.