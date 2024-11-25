Вашингтон, 25 ноября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. В США служащие в армии трансгендеры будут уволены после инаугарации избранного президента Дональда Трампа, сообщило 25 ноября издание The Times.

Global Look Press/shealah_craighead/Keystone Press Agency

Уточняется, что по медицинским показаниям будут уволены порядка 15 тыс. трансгендеров.

Источник в Пентагоне сообщил, что Трамп в ближайшее время после инаугурации подпишет соответствующий указ. Он отметил, что в ВС США не хватает людей, за исключением Корпуса морской пехоты. Представитель военного ведомства США отметил, что немало трансгендеров занимают в армии «очень высокие должности».

Как сообщало ИА Регнум, трансгендеры получили право служить в американской армии с июня 2016 года после вступления в силу указа 44-го президента США Барака Обамы.

В 2017 году в ходе предвыборной кампании баллотировавшийся на пост 45-го президента США Трамп заявил, что трансгендеры должны быть уволены из армии в связи с тем, что на их медицинское обслуживание уходит слишком много денег. Вступив в должность, Трамп подписал соответствующий указ.

Впоследствии это решение отменил Джо Байден, вступив в должность президента США в 2021 году. Комментируя решение главы государства, пресс-служба Белого дома заявила, что сила страны «заключается в её многообразии».