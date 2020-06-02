Санкт-Петербург, 2 июня, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Оценить, в какой степени пострадала от пандемии коронавируса туристическая индустрия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пока сложно. Если в ближайшее время турпоток на Северо-Западе не восстановится, хотя бы внутри регионов, убытки отрасли и причиненный ущерб могут быть колоссальными.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристический бинокль в Петербурге

По словам председателя комитета Ленинградской области по туризму Евгения Чайковского, Ленинградская область — один из тех регионов, кто не закрыл въезд для туристов на время пандемии. Вскоре власти области разделили регион на три зоны и там, где наблюдалась благополучная обстановка по заболеваемости, вводилось больше послаблений, и наоборот.

При этом запрета на размещение туристов в местах отдыха наложено не было. Как местные жители, так и туристы могут размещаться на базах отдыха, в коттеджах и подобных местах на длительное время. При этом они обязаны соблюдать безопасное расстояние и носить маски в общественных местах. А принимающая сторона должна обеспечить своих гостей питанием за пределами ресторанов и столовых отелей. Благодаря таким мерам, по словам чиновника, Ленинградской области удалось избежать возникновения очагов коронавируса.

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«Мы не стали накрывать всю Ленобласть каким-то колпаком и четко подсчитали, где есть угроза, а где нет, и где каким способом можно работать, — пояснил Чайковский. — Несмотря на то, что ограничения действуют, часть коллективных мест в некоторых отдаленных районах заполнены на 100%. Это коттеджи, базы отдыха — не гостиницы в городах».

Поскольку каждый день эпидемическая ситуация меняется, в Ленобласти вводятся различные меры по недопущению распространения инфекции. На сегодняшний день в Ленобласти разрешено не сдавать тест на COVID-19, приезжая в регион. Передвигаться по территории можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте, поездах (из всего транспорта запрещен лишь каршеринг, — прим. ред.). Однако при размещении в отеле или коттедже туристу необходимо получить документ, подтверждающий законность нахождения на территории Ленобласти в пандемию.

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«У нас рекомендовано ограничить поездки. Это не запрет, а призыв к осторожности. У нас запрещено посещать леса, но не запрещены прогулки на свежем воздухе в парках. Таким образом мы сами для себя подготовили некую программу выхода», — отметил Чайковский.

При этом региональные власти понимают, что основной источник заражения коронавирусом — личный контакт с заболевшим. Из-за чего в будущем в Ленобласти будут рекомендовать туроператорам и владельцам мест коллективного размещения соблюдать определенные правила осторожности.

«Почему мы два месяца это делали и не можем продолжить их и дальше соблюдать?», — задался вопросом Евгений Чайковский.

Он также подчеркнул, что люди изголодались по туризму и, поскольку в ближайшее время рассчитывать на открытие границ с зарубежными странами не приходится, в Ленобласти стараются подготовиться к внутреннему туризму. Для этого в регионе продумывают новые подходы к организации отдыха, разрабатывают планы активностей и туры, а также готовятся к увеличению числа индивидуальных туристов.

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В свою очередь директор РСТ Северо-Запад Екатерина Шадская отметила, что в настоящий момент туриндустрия оказалась в ситуации, с которой ранее никогда не сталкивалась. Если отельеры, рестораторы как-то находят временный выход из положения, то туризм полностью встал и вообще не имеет источников получения каких-либо доходов.

Удержаться на плаву и не оказаться банкротом позволяет лишь поддержка государства и региональных властей. Однако самой ощутимой помощью, по мнению Шадской, оказались президентские гранты, но и они не вечны. Поэтому, если ситуация с пандемией пойдет по оптимистичному сценарию, то туроператоры смогут заработать в июле или в его середине.

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«Туроператорский бизнес — не парикмахерские, которые открыли двери, и клиент пришел. Тут так не работает. Это и реклама, и постоянная работа с клиентом. Выйдем мы из этой ситуации нескоро», — подытожила Екатерина Шадская.

Директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад Ирина Семенова, заметила, что достаточно большое количество, до половины, операторских и агентских компаний в итоге уйдут с рынка. Несмотря на это, спрос на групповые туры сохранятся при том, что доходы у населения упадут.

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