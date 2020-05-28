Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, организованный летний отдых для петербургских детей начнется 1 июля. Об этом заявил 28 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Если эпидемическая обстановка улучшится, летняя оздоровительная кампания может начаться и раньше — при соблюдении условий безопасного отдыха», — отмечается в сообщении Смольного.

Решение о сроках и форме оздоровительной летней кампании для детей и молодежи будет приниматься с учетом эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ни региональным, ни частным детским летним лагерям, которые организуют для детей Петербурга, не давалось разрешения начать работу с 1 июня, и пригрозил нарушителям уголовными делами.

Дрозденко попросил уведомить Смольный, что негосударственные компании города собираются открывать летнюю оздоровительную кампанию в Ленобласти, и предупредил о жестких мерах в случае выявления подобной деятельности.

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