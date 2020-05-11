Санкт-Петербург, 11 мая 2020, 18:08 — REGNUM Власти Ленинградской области поделили весь регион на три зоны — «зелёную», «жёлтую» и «красную» — по степени распространения коронавирусной инфекции. Из ограничений, связанных с угрозой инфекции, первыми начнут выходить территории «зелёной» зоны, процесс выходя уже начался. Об этом 11 мая в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сам переболевший COVID-19.
Поэтому регион разбили на три зоны, по «принципу светофора», и для каждой зоны разработали свой режим выхода из самоизоляции и работы предприятий.
«Например, в «зелёной» зоне у нас разрешена работа всех предприятий торговли, сферы услуг. И даже начнут работать кинотеатры, но заполняемость залов (должна быть) 50% и обязательно в масках. В «жёлтой» зоне продавцы одежды должны будут работать при закрытых примерочных, а салоны красоты — только на оказание парикмахерских услуг, маникюр и педикюр. Для каждой зоны, каждого вида деятельности разработаны свои ограничения», — сказал Александр Дрозденко.
Напомним, в Ленобласти на 11 мая общее количество заразившихся достигло 1566 человек. Выздоровели 450 человек, умерли шесть человек.
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