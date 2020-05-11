Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Власти Ленинградской области поделили весь регион на три зоны — «зелёную», «жёлтую» и «красную» — по степени распространения коронавирусной инфекции. Из ограничений, связанных с угрозой инфекции, первыми начнут выходить территории «зелёной» зоны, процесс выходя уже начался. Об этом 11 мая в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сам переболевший COVID-19.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области «Жёсткий режим самоизоляции у нас заканчивается как раз завтра, 12 мая. Но мы еще с середины апреля пошли на то, что разрешили системообразующим отраслям работать. Практически не останавливались ни на один день строительный комплекс, промышленные предприятия, транспорт, у нас активно работал агропромышленный комплекс, перерабатывающие предприятия. Поэтому по промышленности и сельскому хозяйству у нас нет вопросов, все предприятия работают.

У нас больше было вопросов по малому и среднему бизнесу, ИП, всем, кто относится к сфере обслуживания и торговли. И мы четко понимали, что если дальше продлевать режим самоизоляции по жесткой схеме, это поставит людей в очень сложное положение. А с другой стороны, мы должны были найти такую форму, чтобы наши решения не сказались на здоровье жителей Ленинградской области».

Поэтому регион разбили на три зоны, по «принципу светофора», и для каждой зоны разработали свой режим выхода из самоизоляции и работы предприятий.

«Например, в «зелёной» зоне у нас разрешена работа всех предприятий торговли, сферы услуг. И даже начнут работать кинотеатры, но заполняемость залов (должна быть) 50% и обязательно в масках. В «жёлтой» зоне продавцы одежды должны будут работать при закрытых примерочных, а салоны красоты — только на оказание парикмахерских услуг, маникюр и педикюр. Для каждой зоны, каждого вида деятельности разработаны свои ограничения», — сказал Александр Дрозденко.

Напомним, в Ленобласти на 11 мая общее количество заразившихся достигло 1566 человек. Выздоровели 450 человек, умерли шесть человек.

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