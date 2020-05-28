Санкт-Петербург, 28 мая, 2020, 16:00 — ИА Регнум. За всё время с начала пандемии коронавирусной инфекции, с 1 марта 2020 года, в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавируса 631 тыс. 749 человек. Об этом сообщил 28 мая губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета России по противодействию эпидемии.

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По данным Смольного, в Петербурге на сегодня проведено 316,05 тестов на 100 тысяч населения. Анализы на коронавирус проводят 36 лабораторий.

По состоянию на 28 мая, в Петербурге за всё время пандемии заразилось 14 846 человек, в том числе 383 — за последние сутки. Выздоровело 4783 человека, в том числе 325 — за прошедшие сутки. Скончалось от COVID-19 за всё время 167 человек (девять смертей установлены за минувшие сутки).

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Александр Беглов рассказал коллегам по Госсовету о том, что с 25 мая в городе на Неве возобновили работу многофункциональные центры: по предварительной записи, при соблюдении безопасной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты.

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Также в городе разрешили возобновление кино‑ и видеосъемок для съемочных групп численностью до 50 человек.

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В результате переговоров Смольного с Роспотребнадзором упрощены церемонии прощания с умершими без подозрения на COVID-19 или установленного факта заражения. В то же время жертв коронавируса разрешили подзахоранивать в родственные могилы, а не только хоронить на двух специально выделенных кладбищах.

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Напомним, что в Петербурге по 31 мая сохраняются все ранее введенные меры безопасности для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе обязательный масочно-перчаточный режим.

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