Санкт-Петербург, , 06:54 — REGNUM Жители Петербурга массово и повсеместно нарушают режим ограничений, установленный властями города на период борьбы с коронавирусной инфекцией. Причем нарушения эти носят не пассивный, а подчеркнуто активный характер, зримо демонстрируя отношение значительной части горожан как к самой угрозе эпидемии, так и к мерам властей по ее минимизации.

Молодые люди преодолевают забор Парка 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом лично убедился корреспондент ИА REGNUM, побывавший днем 27 мая у «как бы закрытого» Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе города, а также в популярной у горожан рекреационной зоне на Крестовском острове.

Напомним, еще с конца марта посещение городских парков, скверов, садов и других огороженных зелёных зон официально запрещено. В первые дни апреля полиция еще задерживала нарушителей этого запрета и составляла на них протоколы. Под раздачу тогда попал даже известный музыкант Максим Леонидов, гулявший с собакой на парковой территории, которая вообще не входила в официальный список запретных зон.

Сегодня же это предписание Смольного нарушается сплошь и рядом, без какой-либо реакции со стороны чиновников и полицейских. В День города в Парке 300-летия Петербурга молодые люди по одному и компаниями проникали за ограду, гуляли, развлекались, пили, ели, катались на велосипедах, роликах и самокатах. Об обязательном масочно-перчаточном режиме, который введен в городе с 12 мая во всех общественных местах, никто и не вспоминал.

Аналогичная ситуация массовых гуляний и развлечений, без соблюдения мер эпидемической безопасности и социальной дистанции, наблюдалась и на Крестовском острове.

Кроме того, здесь еще вовсю занимались на тренажерах и других спортивных снарядах, хотя посещение спортплощадок в городе официально запрещено, чтобы предотвратить контактное распространение коронавируса. А также проводились групповые тренировки, в том числе по контактным видам спорта.

Ни о каком соблюдении дистанцирования в таких условиях даже речи быть не может. Добавим, что «обязательные» маска и перчатки, не считая боксерских у участников тренировок, были, кажется, только у фотокорреспондента ИА REGNUM, по понятным причинам не попавшего в кадр.

Впрочем, похожие примеры наплевательского отношения к рекомендациям Роспотребнадзора и мерам, введенным властями города, можно легко отыскать почти в любом дворе, а не только в местах, облюбованных для коллективного отдыха.

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…Тем временем пациентов с коронавирусом в Петербурге принимают уже 23 стационара, для них развернуто более девяти тысяч коек, перепрофилированы многие городские и федеральные больницы и даже несколько поликлиник стали госпиталями. Не говоря уже о развертывании и расширении пресловутого «обсерватора» на полторы тысячи коек в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо».

На днях губернатор Александр Беглов заявил, что пока ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Петербурге остается сложной, резерв инфекционных коек минимальный, поэтому до 31 мая сохраняются все ранее введенные запреты и ограничения. Но уже очевидно, что добиться их выполнения городская власть оказалась не в состоянии.

По данным на 27 мая, в Петербурге зафиксировано 14 463 случая заражения заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 387 за предыдущие сутки. За время пандемии в городе от COVID-19 умерло 158 человек. Выздоровели 4 458 человек.

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