Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM С понедельника, 25 мая, в Санкт-Петербурге откроются многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Однако допуск посетителей в них будет организован только по предварительной записи и с соблюдением различных противоэпидемических мер.

Решение об открытии МФЦ принял губернатор Александр Беглов, внеся изменение в в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Начало работы МФЦ будет обставлено целым рядом условий. Помимо предварительной записи заявителей с увеличенным интервалом их обслуживания, в списке требований — обязательное наличие между сотрудником и заявителем защитного экрана, соблюдение дистанции не менее 1,5 метра, обязательное использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.

Наконец, в МФЦ не будут допущены люди с повышенной температурой тела.

Напомним, все остальные ограничительные меры в Петербурге действуют по 31 мая. С 12 мая в городе введен обязательный масочно-перчаточный режим в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей.

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