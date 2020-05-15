Минобороны и Совбез против коронавируса: совещания с Путиным – трансляция

Сегодня, 15 мая, президент России Владимир Путин проводит совещание, в ходе которого, в частности, обсуждается открытие медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Подробности в трансляции ИА REGNUM. Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин 14:24 15.05.2020 «Сегодня мы открываем восемь новых многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Напомню, что первый такой центр — в Нижнем Новгороде — начал работу уже 17 апреля, затем 24 и 30 апреля введены в эксплуатацию ещё семь. А всего за два месяца, как и планировалось — честно говоря, даже не верилось первоначально, но тем не менее это произошло, — по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров, причем по всей стране от Калининграда до Камчатки. Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством, на совесть», — подчеркнул на совещании 15 мая президент РФ Владимир Путин. 14:32 15.05.2020 Президент РФ Владимир Путин на совещании 15 мая затронул тему выплат медикам за работу с пациентами с коронавирусом. Президент отчитал чиновников: «Послушайте меня, послушайте внимательно, мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведём итоги по всем субъектам Федерации. Я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения». 14:33 15.05.2020 Шестнадцать медицинских центров возведены в России за два месяца по линии Министерства обороны. Они построены на совесть, заявил 15 мая президент РФ Владимир Путин в ходе селекторного совещания с военными. Читайте также: Путин: 16 медцентров Минобороны для лечения COVID-19 возведены на совесть 14:35 15.05.2020 «В Омске ситуация эпидемиологическая напряжённая, но находится под контролем», — сказал Владимиру Путину омский губернатор Александр Бурков. 14:36 15.05.2020 Александр Бурков: проблем с тест-системами в Омской области нет. Коек с ИВЛ — 390, это чуть более 70% от плана. 14:38 15.05.2020 Медицинские работники, работающие со случаями заражения коронавирусом, должны были получить дополнительные выплаты в установленные сроки, заявил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: «Развели канитель». Путин раскритиковал регионы за выплаты медикам 14:40 15.05.2020 1231 койка развёрнута в Хабаровском крае. 14:42 15.05.2020 В Хабаровском крае все выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, осуществлены до 9 мая — власти . 14:43 15.05.2020 Владимир Путин: «Хочу поблагодарить руководство Министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за чёткое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах». Глава государства подчеркнул, что все построенные объекты оснащены современным оборудованием и системами жизнеобеспечения, в них создан запас необходимых лекарств. 14:45 15.05.2020 Владимир Путин напомнил, что, согласно его поручению, регионы должны были в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Читайте также: Путин вновь раскритиковал работу по выплатам медикам в регионах 14:46 15.05.2020 Владимир Путин подчеркнул, что специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности: «Отмечу, что на 14 мая в регионах России создано, оснащено всем необходимым уже более 148 тысяч таких коек». 14:46 15.05.2020 Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что регион перевыполнил норматив по количеству коек для пациентом с коронавирусом. 14:48 15.05.2020 Глава Бурятии Алексей Цыденов о выплатах медикам: 2186 человек получили выплаты 10 мая, ситуация под контролем. 14:53 15.05.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев: в Ростовской области ситуация по коронавирусу стабильная, но напряжённая. «Не расслабляемся», — подчеркнул глава региона. 14:54 15.05.2020 Открытие медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 14:58 15.05.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что в Санкт-Петербурге создано более 6,3 тыс. коек. Цель — довести это количество до 10 тысяч. 15:01 15.05.2020 Александр Беглов: «Минобороны готово оказать самую существенную, расширенную помощь жителям Санкт-Петербурга». 15:03 15.05.2020 Общее количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Севастополе вдвое превышает установленные нормативы. Об этом 15 мая президенту РоссииВладимиру Путинудоложил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Читайте также: В Севастополе в два раза больше нормы коек для пациентов с коронавирусом 15:05 15.05.2020 С докладом выступает Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она поблагодарила Минобороны. 15:06 15.05.2020 Многофункциональный медицинский центр в Улан-Удэ в процессе строительства. mil.ru 15:07 15.05.2020 Анна Попова: «Успокаиваться, ослаблять все режимы одномоментно нельзя». 15:09 15.05.2020 Воронежская область коечным фондом обеспечена. Выплаты медперсоналу произведены в полном объёме — власти. 15:11 15.05.2020 Мероприятия по борьбе с коронавирусом в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине завершили российские военные специалисты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Читайте также: Шойгу: военнослужащие России завершили помощь Сербии и Италии 15:13 15.05.2020 Владимир Путин сообщил, что с просьбами о развертывании медцентров Минобороны обращаются многие регионы. 15:13 15.05.2020 В Ростовской области ситуация с коронавирусной инфекцией стабильная, но напряжённая. Об этом 15 мая президенту России Владимиру Путину доложил донской губернатор Василий Голубев. Читайте также: Ростовская область чувствует себя стабильно — губернатор 15:14 15.05.2020 По словам президента, в будущем для продолжения строительства таких центров необходимо использовать самые передовые технологии. 15:15 15.05.2020 То, как отработало тему возведения медцентров Минобороны — замечательный пример и по срокам, и по качеству, подчеркнул Владимир Путин. 15:17 15.05.2020 Ростовская область намерена увеличить количество ежедневных тестов на коронавирусную инфекцию, доложил президенту РФ донской губернатор Василий Голубев. «Мы работаем над тем, чтобы каждый новый день мы увеличивали количество тестирований. Сегодня мы достигло примерно 70 на 100 тыс., но это не предел. Наша задача — увеличивать это количество», — сказал глава региона. Об этом: Ростовский губернатор: мы работаем над увеличением количества тестов 15:18 15.05.2020 [[[quote-0]]]

15:21 15.05.2020 В Ростовской области власти возьмут на контроль качество надбавок, выплаченных медицинским работникам, занимающимся лечением пациентов с коронавирусом. Провести эту работу 15 мая президенту России Владимиру Путину пообещал донской губернатор Василий Голубев. Об этом: Ростовский губернатор пообещал Путину проверить качество надбавок медикам

15:21 15.05.2020 «Я прошу правительство совместно с Минобороны рассмотреть возможность распространения подобной практики, — сказал Владимир Путин об опыте возведения медцентров. — Более того, нужно поделиться с регионами технологиями, опытом, чтобы они могли самостоятельно возводить подобные центры в кратчайшие сроки».

15:23 15.05.2020 «Прошу правительство провести анализ всех необходимых для строительства требований и процедур и представить предложения по их упрощению», — потребовал президент, говоря о возведении медцентров в регионах.

15:25 15.05.2020 В Ростовской области в случае ухудшения ситуации с коронавирусом развернут 700 коек для носителей SARS-CoV-2. Читайте подробнее: Ростовская область готова дополнительно развернуть 700 коек

15:25 15.05.2020 Власти Севастополе заверили Путина в зачислении всех выплат медработникам. По словам чиновников, их получили: 337 врачей, 668 представителей среднего медперсонала, 302 младшего медперсонала и 40 «скорой помощи», — отметил Развожаев. Читайте также: Власти Севастополя заверили Путина в зачислении всех выплат медработникам

15:26 15.05.2020 «Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали. Всякие снипы, хрипы… и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно наконец зачистить, в конце концов. Надо навести там порядок. Мы много раз говорили на этот счет. И пример того — как отработало Минобороны — замечательны пример, как можно организовать работу и по срокам, и по качеству», — заявил Владимир Путин.

15:28 15.05.2020 Президент поблагодарил Министерство обороны, его руководство, строителей, всех, кто имел отношение к организации и к завершению работ по возведению медцентров в регионах. «Это очень нужная работа, сделанная в сжатые сроки с хорошим качеством. Кроме «спасибо», нечего добавить», — сказал Владимир Путин.

15:33 15.05.2020 Медработникам Петербурга за апрель было перечислено 486 млн 751 тыс. рублей, деньги получили 19 тыс. 822 человека. Об этом: Беглов отчитался перед Путиным о выплатах медикам

15:33 15.05.2020 Многофункциональный медицинский центр, который возводит Министерство обороны в Воронеже, будет сдан в срок — к 30 июня 2020 года. Такая информация прозвучала 15 мая в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с Минобороны и губернаторами регионов. Подробности в материале: Многофункциональный медцентр в Воронеже сдадут к 30 июня

15:35 15.05.2020 Лечебные учреждения Ростовской области недостаточно укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких. На это в ходе совещания под руководством президента России Владимира Путина 15 мая указал донской губернатор Василий Голубев. В настоящее время их 590 — 63% от нормы. Однако ранее в региональном пресс-центре заверили, что в Ростовской области подготовлено 643 аппарата ИВЛ. Читайте также: В Ростовской области не хватает аппаратов ИВЛ

15:37 15.05.2020 «Новый многофункциональный медицинский центр, построенный силами Минобороны РФ в рекордные сроки, усиливает уверенность и спокойствие севастопольцев, поскольку учитывает все требования по лечению новой коронавирусной инфекции», — заявил президенту РФ и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Об этом: Новый медцентр Минобороны в Севастополе вселяет уверенность — Развожаев

15:37 15.05.2020 Ростовская область намерена выполнить все необходимые условия, которые позволят приступить к снятию ограничений. Подробности в материале: Ростовская область намерена выполнить все условия для снятия ограничений

15:41 15.05.2020 Губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался перед Владимиром Путиным об исполнении поручения по выплатам надбавок медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией. Глава региона принял участие в совещании президента с Минобороны РФ 15 мая. Подробности в материале: Воронежский губернатор отчитался перед Путиным о выплатах медикам

15:43 15.05.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признался президенту Владимиру Путину, что во временном госпитале для коронавирусных пациентов в выставочном комплексе «Ленэкспо» не хватает медицинского персонала. Об этом градоначальник заявил на совещании президента с Министерством обороны и регионами по вопросу борьбы с пандемией. Читайте также: «Нет опыта»: Беглов признался Путину, что в «Ленэкспо» не хватает медиков

15:46 15.05.2020 Многофункциональный военный медицинский центр в Ростове-на-Дону, построенный за 56 суток, — пример образцовой стройки. Это подчеркнул донской губернатор Василий Голубев в ходе совещания 15 мая, проведённом под руководством президента России Владимира Путина. Об этом: В Ростове-на-Дону военный медцентр построили за 56 суток

15:46 15.05.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что губернаторы несут личную ответственность за выплаты медикам. Читайте подробнее: Путин напомнил губернаторам об их личной ответственности за выплаты медикам

15:51 15.05.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов порадовался при виде нового медицинского центра Минобороны, ускоренно возведенного в городе Пушкин для больных COVID-19. Об этом глава региона сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным и чиновниками Минобороны. Читайте также: Беглова порадовал новый медцентр Минобороны в Пушкине

15:56 15.05.2020 Вопрос о смягчении ограничительных мер в Воронежской области может быть рассмотрен в ближайшее время. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с Минобороны 15 мая доложил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом: Воронежский губернатор рассказал, когда будут сняты ограничения

16:09 15.05.2020 Многофункциональный медицинский центр в Омске в процессе строительства. omskportal.ru

16:10 15.05.2020 Открытие медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19. Цитата из видео. kremlin.ru

16:34 15.05.2020 Многофункциональный медицинский центр в Ростовской области в процессе строительства. donland.ru

16:45 15.05.2020 Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о состоянии временного госпиталя в «Ленэкспо», на который поступало множество жалоб от пациентов. Беглов признал, что там не хватает медиков и есть другие проблемы, но «это лучше, чем в палатке или, как еще мы видели в Италии или в других городах, практически люди на матрасах». Об этом: Путин отчитал Беглова за сравнение Петербурга с Италией

16:57 15.05.2020 Президент также отчитал губернаторов за то, что еще не все медики получили доплаты за риск работы с коронавирусом, назвав «бюрократической канителью» подсчеты точного времени работы медика с пациентом. Читайте также: Путин запретил губернаторам прикрываться «комиссиями» в деле выплат медикам

17:13 15.05.2020 Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации, сообщила пресс-служба Кремля.

17:14 15.05.2020 В ходе заседания Совета безопасности России «обсуждались внутриполитические вопросы и ситуация в мире с учётом необходимости обеспечения национальных интересов России». Об этом сообщили в Кремле.

17:16 15.05.2020 В совещании Совета безопасности РФ приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ России Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

17:32 15.05.2020 «Мы с вами проводим сегодня очередное рабочее заседание постоянных членов Совета безопасности, — сказал президент России, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции. — Обсудим, как обычно, вопросы внутриполитической жизни, ситуации в стране и вокруг нас, в мире, с учетом необходимости обеспечения национальных интересов России». Напомним, в ходе заседания «обсуждались внутриполитические вопросы и ситуация в мире с учётом необходимости обеспечения национальных интересов России», сообщила пресс-служба Кремля.

17:34 15.05.2020 Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. kremlin.ru