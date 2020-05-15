Сегодня, 15 мая, президент России Владимир Путин проводит совещание, в ходе которого, в частности, обсуждается открытие медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
14:24 15.05.2020

«Сегодня мы открываем восемь новых многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Напомню, что первый такой центр — в Нижнем Новгороде — начал работу уже 17 апреля, затем 24 и 30 апреля введены в эксплуатацию ещё семь. А всего за два месяца, как и планировалось — честно говоря, даже не верилось первоначально, но тем не менее это произошло, — по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров, причем по всей стране от Калининграда до Камчатки. Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством, на совесть», — подчеркнул на совещании 15 мая президент РФ Владимир Путин.

14:32 15.05.2020

Президент РФ Владимир Путин на совещании 15 мая затронул тему выплат медикам за работу с пациентами с коронавирусом. Президент отчитал чиновников:

«Послушайте меня, послушайте внимательно, мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведём итоги по всем субъектам Федерации. Я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения».

14:33 15.05.2020

Шестнадцать медицинских центров возведены в России за два месяца по линии Министерства обороны. Они построены на совесть, заявил 15 мая президент РФ Владимир Путин в ходе селекторного совещания с военными.

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14:35 15.05.2020

«В Омске ситуация эпидемиологическая напряжённая, но находится под контролем», — сказал Владимиру Путину омский губернатор Александр Бурков.

14:36 15.05.2020

Александр Бурков: проблем с тест-системами в Омской области нет. Коек с ИВЛ — 390, это чуть более 70% от плана.

14:38 15.05.2020

Медицинские работники, работающие со случаями заражения коронавирусом, должны были получить дополнительные выплаты в установленные сроки, заявил президент России Владимир Путин.

Подробности в материале: «Развели канитель». Путин раскритиковал регионы за выплаты медикам

14:40 15.05.2020

1231 койка развёрнута в Хабаровском крае.

14:42 15.05.2020

В Хабаровском крае все выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, осуществлены до 9 мая — власти .

14:43 15.05.2020

Владимир Путин: «Хочу поблагодарить руководство Министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за чёткое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах».

Глава государства подчеркнул, что все построенные объекты оснащены современным оборудованием и системами жизнеобеспечения, в них создан запас необходимых лекарств.

14:45 15.05.2020

Владимир Путин напомнил, что, согласно его поручению, регионы должны были в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.

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14:46 15.05.2020

Владимир Путин подчеркнул, что специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности:

«Отмечу, что на 14 мая в регионах России создано, оснащено всем необходимым уже более 148 тысяч таких коек».

14:46 15.05.2020

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что регион перевыполнил норматив по количеству коек для пациентом с коронавирусом.

14:48 15.05.2020

Глава Бурятии Алексей Цыденов о выплатах медикам: 2186 человек получили выплаты 10 мая, ситуация под контролем.

14:53 15.05.2020

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: в Ростовской области ситуация по коронавирусу стабильная, но напряжённая.

«Не расслабляемся», — подчеркнул глава региона.

14:54 15.05.2020

Открытие медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19

14:58 15.05.2020

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что в Санкт-Петербурге создано более 6,3 тыс. коек. Цель — довести это количество до 10 тысяч.

15:01 15.05.2020

Александр Беглов: «Минобороны готово оказать самую существенную, расширенную помощь жителям Санкт-Петербурга».

15:03 15.05.2020

Общее количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Севастополе вдвое превышает установленные нормативы. Об этом 15 мая президенту РоссииВладимиру Путинудоложил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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15:05 15.05.2020

С докладом выступает Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она поблагодарила Минобороны.

15:06 15.05.2020

Многофункциональный медицинский центр в Улан-Удэ в процессе строительства. mil.ru

15:07 15.05.2020

Анна Попова: «Успокаиваться, ослаблять все режимы одномоментно нельзя».

15:09 15.05.2020

Воронежская область коечным фондом обеспечена. Выплаты медперсоналу произведены в полном объёме — власти.

15:11 15.05.2020

Мероприятия по борьбе с коронавирусом в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине завершили российские военные специалисты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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15:13 15.05.2020

Владимир Путин сообщил, что с просьбами о развертывании медцентров Минобороны обращаются многие регионы.

15:13 15.05.2020

В Ростовской области ситуация с коронавирусной инфекцией стабильная, но напряжённая. Об этом 15 мая президенту России Владимиру Путину доложил донской губернатор Василий Голубев.

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15:14 15.05.2020

По словам президента, в будущем для продолжения строительства таких центров необходимо использовать самые передовые технологии.

15:15 15.05.2020

То, как отработало тему возведения медцентров Минобороны — замечательный пример и по срокам, и по качеству, подчеркнул Владимир Путин.

15:17 15.05.2020

Ростовская область намерена увеличить количество ежедневных тестов на коронавирусную инфекцию, доложил президенту РФ донской губернатор Василий Голубев.

«Мы работаем над тем, чтобы каждый новый день мы увеличивали количество тестирований. Сегодня мы достигло примерно 70 на 100 тыс., но это не предел. Наша задача — увеличивать это количество», — сказал глава региона.

Об этом: Ростовский губернатор: мы работаем над увеличением количества тестов

15:18 15.05.2020

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