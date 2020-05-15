Севастополь, 15 мая 2020, 14:50 — REGNUM Общее количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Севастополе вдвое превышает установленные нормативы. Об этом 15 мая президенту России Владимиру Путину доложил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у трёх жителей Севастополя подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию.
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