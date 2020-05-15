Севастополь, , 14:50 — REGNUM Общее количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Севастополе вдвое превышает установленные нормативы. Об этом 15 мая президенту России Владимиру Путину доложил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Обстановка в Севастополе стабильно спокойная. С самого начала распространения коронавирусной инфекции у нас 135 случаев. Большая часть выздоровела и выписана. Один человек находится на ИВЛ. Необходимый запас коек с кислородом, реанимационных коек сформирован. Общее количество коек вдвое превышает нормативы», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у трёх жителей Севастополя подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию.

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