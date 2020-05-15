Севастополь, , 15:12 — REGNUM Новый многофункциональный медицинский центр, построенный силами Минобороны РФ в Севастополе, усиливает уверенность и спокойствие горожан, поскольку учитывает все требования по лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом 15 мая президенту России Владимиру Путину доложил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Мы делаем всё для того, чтобы чувствовать себя уверенно, когда будем выходить из режима ограничений. Тот объект, который министерство обороны по вашему поручению построило в рекордно короткие сроки в Севастополе, конечно же, усиливает нашу уверенность и спокойствие», — отметил Развожаев.

По его словам, в новом медцентре готовы к работе 60 коек, десять современных реанимационных и диагностических модуль, который даёт возможность диагностировать инфекцию без тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города сообщили о большом очаге распространения коронавирусом на стройке медицинского центре на территории военного госпиталя минобороны РФ. Всего в городе зарегистрировано 98 случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также:В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе в два раза больше нормы коек для пациентов с коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Власти Севастополя заверили Путина в зачислении всех выплат медработникам