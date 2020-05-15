Севастополь, 15 мая 2020, 15:12 — REGNUM Новый многофункциональный медицинский центр, построенный силами Минобороны РФ в Севастополе, усиливает уверенность и спокойствие горожан, поскольку учитывает все требования по лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом 15 мая президенту России Владимиру Путину доложил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, в новом медцентре готовы к работе 60 коек, десять современных реанимационных и диагностических модуль, который даёт возможность диагностировать инфекцию без тестов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города сообщили о большом очаге распространения коронавирусом на стройке медицинского центре на территории военного госпиталя минобороны РФ. Всего в городе зарегистрировано 98 случаев заражения SARS-CoV-2.
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