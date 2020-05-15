Ново-Огарево, Московская область, , 14:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в очередной раз вернулся к теме выплат медицинским работникам, которые непосредственно оказывают помощь больным с COVID-19. Этот вопрос был затронут главой государства в ходе выступления по поводу открытия новых многофункциональных медицинских центров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией.

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Российский лидер напомнил, что, согласно его поручению, регионы должны были в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.

«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее», — подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что были названы конкретные сроки и цифры этих платежей.

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«В начале следующей недели предметно обсудим, подведём итоги по всем субъектам Федерации — я хочу это подчеркнуть: по всем без исключения, — как выполнено это поручение», — подытожил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин на совещании с правительством обратил внимание на проблемы с дополнительными выплатами медицинским работникам. Несколько дней спустя глава государства заявил, что работа по предоставлению выплат врачам «закипела» и уже только в двух или трех регионах РФ нет таких выплат. При этом он подверг критике исполнительскую дисциплину в регионах и поручил обратить на это пристальное внимание.

Добавим, что на сегодняшний день, по заявлению руководителя Федерального казначейства РФ Романа Артюхина, выплаты медикам за март и апрель осуществлены, при этом с поставленной задачей справились все регионы РФ. В общей сложности врачам было перечислено 6 млрд рублей.