Москва, , 14:29 — REGNUM Шестнадцать медицинских центров возведены в России за два месяца по линии Министерства обороны. Они построены на совесть, заявил 15 мая президент РФ Владимир Путин в ходе селекторного совещания с военными.

Он отметил, что в осуществление таких планов сначала даже не верилось. Однако всего за два месяца построены и укомплектованы необходимым 16 центров «от Калининграда до Камчатки».

Медицинские центры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть», подчеркнул глава государства. Так, первый медцентр открыли 17 апреля в Нижнем Новгороде.

Путин подчеркнул, что специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, должен постоянно находиться на самом высоком уровне готовности. Глава государства поблагодарил военных и гражданских специалистов, принимавших участие в строительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России поручил открыть 16 инфекционных модульных центров Минобороны. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что готовы к работе центры в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.

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