Санкт-Петербург, 14 мая, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга отказался от поисков вины медицинских работников, пострадавших от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном 14 мая на сайте администрации города распоряжении председателя ведомства Дмитрия Лисовца.

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Согласно документу, в распоряжение от 27 апреля 2020 года «О порядке признания медицинского работника, пострадавшего вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19», вызвавшее широкий общественный резонанс, вносятся изменения.

Напомним, заразившиеся коронавирусом на службе врачи должны получить от города компенсацию в 300 тыс. рублей. Если они в результате болезни получат инвалидность, то сумма возрастает до 500 тыс. рублей. В случае гибели медика его семья должна получить 1 млн рублей.

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Однако прежде чем признать заболевшего медика пострадавшим, ему или членам его семьи необходимо подать заявление и собрать ряд документов. В том числе составляется акт, в котором должны быть указаны: «стаж работы в условиях воздействия вредных веществ», «виды фактически выполняемых работ в особых условиях», когда и как врач заразился, а также «наличие вины медицинского работника (в процентах) и ее обоснование». После этого специальная комиссия рассматривает обращение и принимает решение: была ли вина врача или нет.

Это распоряжение комздрава Петербурга вызвало целый ряд негативных комментариев, причем не только в Петербурге, но и на федеральном уровне. Измерение «вины врачей в процентах» вызвало возмущение общественности.

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Теперь же признание медицинского работника государственного учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга пострадавшим вследствие оказания помощи заболевшему COVID-19 пациенту осуществляет комиссия, специально созданная работодателем медработника.

В ее состав будут входить непосредственный начальник медработника, специалист по охране труда и ответственное лицо, назначенное за организацию работы по охране труда. Кроме того, в нее должны быть включены председатели выборного органа первичной профсоюзной организации и другие должностные лица по решению работодателя. Комиссию должен возглавить один из заместителей руководителя госучреждений города.

«При признании медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, комиссией оформляется акт по форме данного распоряжения», — говорится в обновленном документе.

Акт должен быть оформлен не позже, чем через один рабочий день со дня поступления информации о заражении медработника. Ее может предоставить как сам заболевший, так и медучреждение, которое его лечит, но только с согласия пациента. В случае смерти медработника от COVID-19 информацию об этом также должна направить медорганизация, где тот лечился.

«Акт составляется в трех экземплярах, один из них хранится у работодателя в течение пяти лет, второй выдается медработнику или членам его семьи, третий — направляется работодателем в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга», — говорится в распоряжении.

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В новом акте, помимо ФИО врача, его места работы, диагноза, наименования подразделения, профессии и должности, указываются дата заболевания и причина заболевания, при каких обстоятельствах и условиях он заболел. После чего комиссия проводит свое расследование, в рамках которого устанавливает непосредственную причину заболевания.

Таким образом, из документа были изъяты формулировки: «стаж работы в условиях воздействия вредных веществ», «виды фактически выполняемых работ в особых условиях», а также «наличие вины медицинского работника (в процентах) и ее обоснование».

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Добавим, что на сегодняшний день известно, что почти 1,5 тысячи медиков города заразились коронавирусной инфекцией при исполнении служебных обязанностей. Официально подтверждена смерть четырех медиков, неофициально известно о смерти 16 медицинских работников.