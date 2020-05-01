Москва, , 20:38 — REGNUM В Госдуме осудили и назвали позором намерение властей Санкт-Петербурга экономить на компенсациях для медиков, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

«Какой позор. На словах у чиновников все врачи — герои, а на деле — в Петербурге в процентах будут оценивать вину медиков, заразившихся коронавирусом, чтобы сэкономить им на компенсациях!» — возмущен первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Предполагается, что каждое заражение врача будет расследовать специальная комиссия и устанавливать, при каких обстоятельствах заразился сотрудник. Члены комиссии также должны указать, что стало причиной заражения, и установить наличие вины медицинского работника (в процентах).

«Где же предел цинизму? Предела нет. Если врач болел коронавирусом, но умер от «сопутствующих заболеваний», денег его семье тоже не дадут», — возмущен парламентарий в соцсетях.

«Авторов подобного рода документов нужно гнать из власти. У них болезнь страшнее ковида: у них отмерла совесть», — подчеркнул Тумусов.

Отметим, что в случае смерти медика его родственники получат по 1 млн рублей, при наступлении инвалидности — 500 тыс. рублей, остальным заболевшим — 300 тыс.

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