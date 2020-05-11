Санкт-Петербург, , 20:14 — REGNUM В Петербурге комиссии по доплатам медикам не должны заниматься вычислением процента «виновности» врача в заражении коронавирусом или других обстоятельствах. Эту позицию еще раз прояснил депутат петербургского Законодательного собрания от «Справедливой России» Александр Егоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Установка нашей фракции и [беспартийного депутата] Михаила Амосова: никаких комиссий не должно быть, процент не должны определять — выплата установлена, она должна быть выплачена. Работал человек — она должна выплачиваться без всяких дополнительных распоряжений комитета по здравоохранению», — сказал Егоров.

Как сообщалось ранее, специальные комиссии, созданные на базе медучреждений, должны будут расследовать, в частности, «процент виновности» врача в заражении, если он сам подхватил коронавирус и претендует на компенсацию.

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Никаких поисков виновности не должно быть и в случае определения доплат к окладам за работу с COVID-19, убежден Егоров.

Ему неизвестно, чтобы эти доплаты задерживали, депутат собирается проверить это в течение ближайших двух дней. Егорову кажется логичным, что объем доплаты будет определяться, исходя из того, сколько дней медик провел на работе с коронавирусными пациентами.

«Это доплата к окладу, установленная федеральным и региональным бюджетами. Расчет берется за месяц, поэтому, естественно, если он работал одну неделю, то он получает четвертую часть. На мой взгляд, это логично. Кто-то пришел на работу позже, работал полмесяца. Но нельзя проценты высчитывать, искать, где он «провинился», может быть. Если не вышел на работу — день может быть вычтен. Всё согласно Трудовому кодексу», — полагает Александр Егоров.

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