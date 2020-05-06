Санкт-Петербург, 6 мая, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга потребовали прекратить поиски «вины» медицинских работников, которые заразились коронавирусом или даже погибли от коронавирусной инфекции, в собственном заражении.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Такая графа «вины в процентах», как сообщало ИА REGNUM, имеется в акте, утвержденном городскими властями, который должны заполнять специальные комиссии после проведения расследования в случае заражения врачей. Акт необходимо заполнить прежде, чем заболевший медик или семья погибшего получат компенсации от города.

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Представители «Справедливой России» в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, а также беспартийный депутат Михаил Амосов направили обращение губернатору Александру Беглову — они предлагают назначать выплаты всем заразившимся медикам с диагнозом COVID-19, если они оказывали помощь пациентам с коронавирусом.

Заметим, в ходе расследования, согласно распоряжению Смольного, комиссия в каждом конкретном стационаре должна будет составить «полное описание конкретных фактов и сопутствующих обстоятельств заболевания, возможных фактов нарушения санитарно-эпидемиологического режима, нарушения режима труда и требований по охране труда, выхода из строя систем вентиляции, кондиционирования воздуха, защитных средств, механизмов, средств индивидуальной защиты» и прочего.

Таким образом, медицинским работникам придется доказывать, что они не виновны в своем заражении, а комиссии — определить вину медиков в процентах. Ранее петербургские власти обещали выплатить по 300 тыс. рублей всем медикам, заразившимся коронавирусом на посту, по 500 тыс. рублей в случае наступления инвалидности, по 1 млн рублей — в случае гибели врача.

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Депутаты считают, что в сложившихся экстремальных условиях такая правовая конструкция представляется «излишне забюрократизированной, жёсткой и несправедливой по отношению к медицинским работникам».

«Сама система «расследования», проводимого комиссией, которую формирует руководитель того же медицинского учреждения, где трудится пострадавший медицинский работник, создаёт условия для конфликта интересов, поскольку в ходе расследования комиссия неизбежно должна будет возложить вину за случившееся либо на самого работника, либо признать ошибки в организации работы со стороны руководства медицинского учреждения», — подчеркивается в тексте обращения.

Вместе с тем, отмечается в письме, ввиду агрессивности и широкого распространения вируса COVID-19 во внебольничном пространстве, будет весьма затруднительно установить место и обстоятельства заражения медиков, которые к тому же не могли соблюдать режим самоизоляции из-за своих служебных обязанностей.

Парламентарии предлагают изменить принятое городской администрацией постановление и установить такой порядок назначения выплат, при котором медработнику достаточно подтвердить факт заражения COVID-19 и работу с коронавирусными пациентами. Кроме того, назначение выплат целесообразно передать не связанным с комитетом по здравоохранению и фондом страхования структурам, чтобы избежать возможного конфликта интересов, считают депутаты.

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Как сообщалось, в Петербурге, по неофициальным данным, к 6 мая скончались уже 12 медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией.