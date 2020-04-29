Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM У петербургских медиков нет чёткого понимания, каким образом и когда им будут перечислены доплаты за работу с коронавирусными больными, как нет ясности и в процедуре определения того, кто конкретно заслужил эту доплату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 29 апреля депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Справедливой России», врач-онколог Александр Егоров.

Машина скорой помощи подъезжает к больнице им. Боткина Дарья Драй © ИА REGNUM

Он отметил, что к нему не поступали жалобы от врачей на то, что руководство медучреждений заранее отказало им в доплатах. Егоров подчеркнул, что, по его данным, большая часть денег на федеральные выплаты (по 80 тыс. рублей врачам), уже перечислена в региональный бюджет. Кроме того, городской бюджет также намерен доплатить по 50 тыс. рублей врачам, в меньшем объеме — медсестрам и санитарам.

«Но, как я понимаю, до сих пор эти выплаты не проводятся», — сказал Егоров.

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Кроме того, петербургские власти объявили о выплатах за гибель врача в борьбе с коронавирусом в 1 млн рублей, за заражение — 300 тыс. рублей, за инвалидность — 500 тыс. рублей. Но выяснилось, что доказать гибель от COVID-19 на служебном посту не так просто.

«Если заявляют, что несчастные девять человек умерших… Например, объявили, что 69-летняя диспетчер отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой диспетчер Антонина Рында якобы не контактировала сама с больными, а сидела внутри, — недоумевает Егоров. — Тут люди рискуют собой, подставляют свои жизни, а за что? Почему? Почему идет всё с таким скрипом?»

Он добавляет, что каждый конкретный случай приходится изучать отдельно, «вводят какие-то экспертные советы», медицинское учреждение само должно выдать заключение, работал ли человек с коронавирусом, мог ли заразиться на месте службы.

«Мы предполагали так: работает медик с коронавирусом, так как медучреждение переведено на работу с COVID-19, значит, естественно, он получает все выплаты. Оказалось, как всегда, что не так всё просто, и деньги «за просто так» не дают, насколько я понимаю», — заявил Егоров.

Депутат сообщил, что лично знаком с медиками, например, врачами-анестезиологами, которые ушли из других клиник и устроились на работу в «коронавирусные» стационары в том числе для того, чтобы помочь обеспечить семью в кризисный период, в ущерб своему здоровью, за счет этих доплат.

Впрочем, отсутствует ясность и во всех остальных процедурах, связанных с введением карантина и самоизоляции, считает Александр Егоров.

«Разве не кажется, что идут они весьма сложно? Народу объясняют плохо. Население знает, как себя вести? Ничего подобного. Звонит бабушка старше 65 лет, говорит, что пока родители работали, вывозила внуков на дачу. Получит она доплату от города или нет?» — приводит пример парламентарий.

Он также указал на пример массового заражения медиков в результате карантина, например, в НИИ им. Вредена, где оказались заперты 800 человек, включая персонал, и перезаражались друг от друга. При этом медики, болея сами, продолжили лечить своих коронавирусных пациентов по профилю ортопедического НИИ.

«И как им платить? Чёткого представления нет, я не знаю. Штаб под руководством губернатора Александра Беглова имеет четкое представление? Наверное, комитет по здравоохранению его имеет. Но это всё должно четко публиковаться. Чтобы люди не задавали вопросов, а спокойно работали. А сейчас понимания нет ни у медиков, ни у депутатов», — заключил Егоров.

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