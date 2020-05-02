Москва, , 12:47 — REGNUM В Совфеде считают недопустимым задержку и методику выплат медикам за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая.

Планируется, что надбавка к зарплате врачей стационаров составит 80 тыс. рублей в месяц, среднего медперсонала стационаров и врачей скорой помощи — 50 тыс. рублей в месяц, младшего медперсонала стационаров, водителей, а также среднего и младшего медперсонала скорой помощи — 25 тыс. рублей в месяц.

«Выплаты, о которых сказал президент РФ, должны неукоснительно быть доведены до регионов, они должны быть доведены до тех врачей, которые действительно оказывают помощь в этих тяжелых условиях», — заявил член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

Сенатор осудил практику, когда медработники получают выплату не полностью, а исходя из конкретного времени работы с пациентами с COVID-19.

«Очень неправильно, очень тревожно, когда президент сказал, что все врачи получают определенную сумму, в зависимости от того, где работают, а на местах начинают считать поминутно, почасово: сколько ты часов оказывал помощь — столько ты и получишь. Мне кажется, это просто это недопустимо, и недопустима такая ревизия слов президента, ревизия постановления правительства РФ. Это очень имеет огромное отрицательное моральное значение и влияет на настроение медиков», — подчеркнул Круглый.

На конец апреля соглашения о стимулирующих надбавках к зарплатам работникам здравоохранения подписаны с 68 регионами, которым также будут выделены средства из федерального бюджета. В Минздраве уточнили, что в дальнейшем деньги также переведут тем регионам, с которыми соглашения будут заключены позже.

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