Президент РФ Владимир Путин 14 апреля принимает участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета. Как сообщается на сайте Кремля, встреча пройдёт в формате видеоконференции. В том числе участники обсудят совместные действия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

11:56 14.04.2020 Рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 14 апреля пройдёт в формате видеоконференции.

11:56 14.04.2020 Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств — членов Евразийского экономического союза, сообщается на сайте Кремля.

11:57 14.04.2020 По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета.

12:02 14.04.2020 Анонс рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета. Скриншот с kremlin.ru

12:03 14.04.2020 Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, заявил 14 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Путин участвует во встрече лидеров стран ЕАЭС в формате видеоконференции

12:04 14.04.2020 «Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции», — сказал Дмитрий Песков.

12:05 14.04.2020 Напомним, инициатором встречи выступил председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Белоруссии Александр Лукашенко. На встрече обсуждается вопрос экономической стабильности в условиях пандемии.

12:11 14.04.2020 На встрече членов Высшего Евразийского экономического совета. kremlin.ru

12:13 14.04.2020 «Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, посвящённой мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержанию экономической стабильности государств — членов Евразийского экономического союза», — сообщается на сайте Кремля.

12:15 14.04.2020 Во встрече также участвуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

12:17 14.04.2020 Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета. kremlin.ru

12:26 14.04.2020 Цены на природный газ в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны быть более гибкими. Об этом 14 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании членов Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «БелТА». Читайте также: Лукашенко призвал повысить гибкость цен на газ в рамках ЕАЭС

12:32 14.04.2020 «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — сказал Лукашенко. По его словам, это необходимо в связи с кризисом и пандемией коронавируса.

12:33 14.04.2020 Лукашенко считает, что страны ЕАЭС вошли в кризис с проблемами в сфере общего энергетического рынка. Он заявил, что негибкость цен подрывает устойчивость работы союза.

12:48 14.04.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 апреля на совещании членов Высшего Евразийского экономического совета предложил сохранить транспортный транзитный коридор через Россию. По его словам, в условиях пандемии коронавируса необходимо сохранить транзитное сообщение через территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Читайте также: Лукашенко призвал сохранить транзитное сообщение в рамках ЕАЭС

12:49 14.04.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) действует эффективно в борьбе с коронавирусом. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании членов Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Лавров: против коронавируса ВОЗ действует эффективно

12:51 14.04.2020 Александр Лукашенко на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета. president.gov.by

12:52 14.04.2020 Евразийскому союзу уже сейчас на высшем уровне необходимо принять решения, чтобы обеспечить производство продовольствия на достаточном уровне, учитывая последствия пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 14 апреля на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции заявил Александр Лукашенко. «В одном я убежден полностью: вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. И вообще иного не дано. Ибо логика любого союза и взаимоотношений в нем предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения будут согласованы с единым вектором направленности», — сказал Лукашенко. Он уточнил, обратившись к российскому президенту Владимиру Путину: «В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей». Читайте подробнее: Лукашенко в связи с эпидемией потребовал у Путина снизить цену на газ

12:58 14.04.2020 По словам Сергея Лаврова, после окончания пандемии коронавируса международному сообществу предстоит переосмыслить работу международных структур, в том числе «Большой двадцатки», СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС.

13:02 14.04.2020 Россия намерена передать государствам ЕАЭС свои наработки по вакцине против коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 апреля в ходе онлайн-встречи членов Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Россия передаст странам ЕАЭС наработки по вакцине от коронавируса

13:02 14.04.2020 Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (цитата с Kremlin.ru) «Прежде всего хочу присоединиться к словам благодарности нашим белорусским друзьям за инициативу провести сегодняшнее мероприятие. Cогласен со многими прозвучавшими сейчас оценками. Пандемия коронавируса оказывает действительно негативное влияние на все стороны жизни, причем практически во всем мире, на экономику, социальную сферу, снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые и — только что об этом говорил президент Казахстана — сырьевые рынки, для нас это очень важно. Существенно возрастает нагрузка на систему здравоохранения, требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции».

13:03 14.04.2020 Владимир Путин: «Как мы видим, в некоторых наших странах принимаются действительно чрезвычайные меры. Еще раз скажу, президент Казахстана только что об этом сказал. Понятно, что эффективно противостоять пандемии можно только путём объединения усилий международного сообщества. Именно такие — коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних площадках: и в ООН, и в «Группе двадцати», и в СНГ. И, конечно же, считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС. Поддерживаем подготовленный для нашего утверждения проект совместного заявления лидеров «пятёрки». Полагаем, что в нём в полной мере отражены подходы к организации дальнейшей работы в рамках Союза в условиях распространения коронавирусной инфекции».

13:04 14.04.2020 По словам Владимира Путина, в России для борьбы с коронавирусом и минимизации последствий пандемии для экономики «созданы и активно действуют координационный совет во главе с правительством России, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения вируса, рабочая группа Госсовета, которая координирует работу в регионах».

13:08 14.04.2020 Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета. kremlin.ru

13:12 14.04.2020 Пик распространения нового коронавируса в России пока не преодолён. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 апреля на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета. «По оценкам экспертов, пик заболеваемости в России ещё не пройден», — сказал российский лидер. Читайте подробнее: Путин: Россия ещё не прошла пик эпидемии коронавируса

13:23 14.04.2020 Владимир Путин (цитата с Kremlin.ru): «Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции. В большинстве российских регионов введён режим самоизоляции или карантина для снижения темпов эпидемии. До 30 апреля по всей стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы».

13:24 14.04.2020 Владимир Путин подчеркнул, что в России увеличиваются объёмы диагностики и тестирования для выявления заболевших и носителей вируса. На развертывание оснащенных специальным оборудованием инфекционных блоков в больницах, на закупку медицинского оборудования и техники направлены значительные финансовые ресурсы.

13:26 14.04.2020 По словам президента России, по линии Минобороны ведётся строительство 16-ти специализированных госпиталей для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией, которые будут сданы в ближайшее время. «И, разумеется, ими будут пользоваться при необходимости не только военнослужащие, но и гражданские лица», — подчеркнул Владимир Путин.

13:32 14.04.2020 Владимир Путин отметил, что в РФ принято решение о дополнительных выплатах медперсоналу, «который, рискуя жизнью и здоровьем, помогает больным, достойно исполняет свой служебный долг».

13:33 14.04.2020 Владимир Путин (цитата с Kremlin.ru): «Поддержка оказывается и гражданам. Прежде всего, семьям с детьми, временно безработным, тем, кто столкнулся с существенным — это более, чем 30 процентов — сокращением доходов. Им предоставляются каникулы, отсрочки по ипотеке. Общий объем средств, выделяемых правительством на минимизацию негативных последствий эпидемии, достигает 1,2 процента ВВП. Такой же объем содействия предусмотрен и Центральным банком России».

13:44 14.04.2020 Президент РФ Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета сообщил о том, что в России реализован ряд серьёзных мер в сфере банковского регулирования и финансов, в том числе в целях повышения доступности заёмных средств для поддержки регионов, сталкивающихся с падением налогового дохода: «Одновременно, для недопущения оттока капитала увеличена до 15 процентов налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета».

13:47 14.04.2020 «Целевая помощь оказывается предприятиям, прежде всего тем, которые сохраняют занятость, малому и среднему бизнесу. На шесть месяцев предоставлена отсрочка по налогам, страховым платежам, упрощены административные процедуры получения лицензионных и разрешительных документов», — резюмировал Владимир Путин.

13:50 14.04.2020 Только экстраординарные меры помогут остановить распространение пандемии нового типа коронавируса. Об этом сегодня, 14 апреля, в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин. «Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — подчеркнул глава государства. Читайте также: Для борьбы с COVID-19 нужны экстраординарные меры — Путин

13:50 14.04.2020 Встреча членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. president. kg

14:12 14.04.2020 В ЕАЭС следует рассмотреть возможность о снижении или обнулении таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей. Подумать над этим вопросом сегодня, 14 апреля, в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического союза предложил президент РФ Владимир Путин. Также глава государства призвал поддержать те сектора экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Читайте также: Путин выступил за снижение пошлин в ЕАЭС для ряда отраслей

14:25 14.04.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета. president. kg

15:28 14.04.2020 Встреча членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. president. kg