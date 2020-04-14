Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, заявил 14 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, инициатором встречи выступил председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Белоруссии Александр Лукашенко. На встрече будет обсуждаться вопрос экономической стабильности в условиях пандемии.
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