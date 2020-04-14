Минск, , 12:18 — REGNUM Сохранить транспортный транзитный коридор через Россию предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 апреля на совещании членов Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «БелТА».

По его словам, в условиях пандемии коронавируса необходимо сохранить транзитное сообщение через территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Лукашенко добавил, что водители грузового транспорта проходят жесткий контроль на границе Белоруссии. Для них определены маршруты и специальные места стоянок.

«Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Белоруссии. А неплохо было бы определить этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Киргизию и так далее», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал повысить гибкость цен на газ в рамках ЕАЭС. Он считает, что это оправдано кризисом и пандемией коронавируса.

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