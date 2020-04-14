Минск, , 12:04 — REGNUM Цены на природный газ в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны быть более гибкими. Об этом 14 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании членов Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «БелТА».

"Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — сказал Лукашенко. По его словам, это необходимо в связи с кризисом и пандемией коронавируса.

Белорусский лидер считает, что страны ЕАЭС вошли в кризис с проблемами в сфере общего энергетического рынка. Лукашенко заявил, что негибкость цен подрывает устойчивость работы союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск попросил снизить цены на российский газ.

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