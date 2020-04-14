Москва, , 12:25 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) действует эффективно в борьбе с коронавирусом. Об этом 14 апреля заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на видеоконференции.

По его словам, после окончания пандемии коронавируса международному сообществу предстоит переосмыслить работу международных структур, в том числе «Большой двадцатки», СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в режиме онлайн проходит совещание Высшего Евразийского экономического совета. Участники обсуждают сотрудничество для преодоления пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Читайте также: Лукашенко призвал сохранить транзитное сообщение в рамках ЕАЭС