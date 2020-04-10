Президент РФ Владимир Путин 8 апреля обсудил с губернаторами российских регионов меры по борьбе с распространением коронавируса. Достаточно ли в больницах дополнительных койко-мест, лекарств и оборудования? Готов ли медперсонал? Все новости о беседе президента с главами российских регионов читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

11:28 08.04.2020 Президент России Владимир Путин сообщил о намерении в среду, 8 апреля, обсудить с губернаторами регионов предпринимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса. Читайте также: Путин обсудит с губернаторами меры по борьбе с коронавирусом

11:30 08.04.2020 Напомним, ранее глава государства объявил о решении продлить режим нерабочих дней в России, введённый из-за ситуации с коронавирусом, до конца апреля.

11:30 08.04.2020 При этом руководителям регионов было предоставлено право самостоятельно определять, какие именно ограничительные меры вводить, в зависимости от эпидемиологической картины и экономической ситуации в конкретных отраслях.

12:11 08.04.2020 Коронавирус. Иван Шилов © ИА REGNUM

12:13 08.04.2020 Между тем в России решено расширить круг лабораторий, имеющих право на проведение тестов на коронавирус. Об этом сообщил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса при правительстве РФ. Читайте также: Мишустин: тесты на коронавирус смогут делать все лаборатории

12:46 08.04.2020 Директор Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при правительстве РФ, заместитель президента Российской академии наук Талия Хабриева считает российские законодательные инициативы по мерам профилактики распространения коронавируса, поддержке населения и бизнеса довольно последовательными и адекватными. Читайте также: Талия Хабриева: все необходимые меры по COVID-19 в РФ приняты вовремя

12:52 08.04.2020 Напомним, президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике 7 апреля заявил, что Россия пока не прошла пик заболеваемости. «Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден», — сказал он. Глава государства при этом отметил важность профессиональных оценок вирусологов. Читайте также: Что будет с Россией: «плато» Скворцовой или сценарий США?

13:37 08.04.2020 Обращение Владимира Путина к гражданам России 02.04.2020 . kremlin.ru

14:09 08.04.2020 Более 33,4 млрд рублей выделено регионам из резервного фонда правительства РФ на оснащение коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 8 апреля в правительстве РФ.

14:12 08.04.2020 Селекторное совещание президента России Владимира Путина с главами регионов, посвящённое борьбе с коронавирусом, начнётся с «большого вступительного слова». Об этом сообщил 8 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что вступление президента будет «содержательное и объёмное», его целиком покажут по телевидению. Возможно, транслироваться будут и другие доклады, хотя для совещания планируется «рабочий режим». Об этом: Песков: Путин готовит «большое вступление» к совещанию с губернаторами

14:36 08.04.2020 Российский президент Владимир Путин готовится выступить с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось 8 апреля в в эфире Первого канала. Объявление с анонсом телеобращения главы государства появилось в прямом эфире. Указано, что оно состоится «в ближайшее время». Читайте также: Первый канал предупредил о новом телеобращении президента России

15:40 08.04.2020 Неотложная задача всех регионов — повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей — Путин.

15:40 08.04.2020 Необходимая федеральная поддержка поступила в регионы — Путин.

15:41 08.04.2020 Будем надеяться, чтобы создаваемые резервы не понадобятся, прошу действовать быстро, собранно и профессионально, — Путин.

15:42 08.04.2020 Будем строго спрашивать по реальной готовности к оказанию специализированной помощи — Путин.

15:43 08.04.2020 На 3 месяца установить выплату специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Доплата от 80 до 25 тысяч в месяц — Путин.

15:43 08.04.2020 Федеральная поддержка регионам уже поступила — более 33 млрд рублей направлены на развёртывание коек в больницах инфекционных отделений.

15:44 08.04.2020 13 млрд выделено на медицинскую технику и автомобили, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

15:44 08.04.2020 Выплаты работающим с коронавирусом медикам: врачам — 80 тыс. руб., среднему звену — 50 тыс. руб., медики должны получать всю зарплату без задержек — Путин.

15:44 08.04.2020 Путин потребовать «дорожить каждым днём и каждым рублём».

15:44 08.04.2020 Минфину поручено позволить действовать гибко в отношении регионов.

15:44 08.04.2020 Врачи скорой помощи получат — 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, водители — 25 тыс. рублей — Путин.

15:45 08.04.2020 «Предоставляя столько свободы, будем и строго спрашивать», — подчеркнул президент.

15:45 08.04.2020 Для врачей установят дополнительные страховые гарантии — Путин.

15:45 08.04.2020 Более 10 млрд рублей выделены в регионах для дополнительных выплат врачам.

15:46 08.04.2020 Нельзя останавливать экономику, нельзя массово ограничивать работу предприятий — Путин.

15:46 08.04.2020 Путин: на три месяца, начиная с апреля, установлена будет федеральная выплата специалистам, работающих с больными коронавирусом. Непосредственно работающие с заболевшими — 80 тыс. рублей в месяц, для среднего персонала — 55 тыс., для младшего — 25 тыс. рублей в месяц.

15:46 08.04.2020 Нужно создать все условия, чтобы компании возвращались в нормальный график работы — Путин.

15:47 08.04.2020 Нужно смягчить удар для бизнеса — Путин.

15:47 08.04.2020 Путин предложил также повышенные страховые гарантии таким врачам, а также организовать межрегиональное взаимодействие.

15:48 08.04.2020 Российские регионы получили необходимую поддержку федерального центра в условиях борьбы с новым коронавирусом. Об этом заявил 8 апреля президент РФ Владимир Путин, трансляцию его селекторного совещания с губернаторами организовал Первый канал. Подробности в материале: Путин: регионы получили необходимую федеральную поддержку

15:48 08.04.2020 Предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия МСП отсрочку уплаты в страховые фонды на 6 месяцев — Путин.

15:48 08.04.2020 За два дня необходимо разработать план передачи коечного фонда федерального уровня на уровень регионов.

15:49 08.04.2020 Реструктурировать задолженность бизнесов в течение года — Путин.

15:49 08.04.2020 Правительству подготовить программу помощи бизнесу — Путин.

15:49 08.04.2020 Даже в Москве практически нет повсеместного закрытия предприятий, несмотря на риски, отметил президент.

15:49 08.04.2020 Регионы должны обеспечить повышенную готовность медицинских учреждений к приёму пациентов с коронавирусом, а также нарастить мощности больниц и клиник. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что это «неотложная задача всех регионов». Об этом: Путин призвал регионы РФ нарастить мощности медучреждений

15:50 08.04.2020 Поручаю Правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников. Это серьёзное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать — Путин.

15:50 08.04.2020 Должен чёткий, понятный перечень организаций, которые должны не работать ради поддержания безопасности.

15:50 08.04.2020 Президент России Владимир Путин выразил надежду, что создаваемые в системе здравоохранения резервы и дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Читайте также: Путин выразил надежду, что резервы в здравоохранении не будут востребованы

15:50 08.04.2020 Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость — Путин.

15:50 08.04.2020 В каждом регионе — должен быть свой региональный список предприятий, которые играют системную роль для экономики субъектов.

15:50 08.04.2020 Напрямую помогать сокращенным гражданам — Путин.

15:51 08.04.2020 Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке — Путин.

15:51 08.04.2020 Надо распространить на МСП отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев — Путин

15:51 08.04.2020 Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы — Путин.

15:52 08.04.2020 Предлагать помощь компаниям нужно тем, которые сохраняют занятость — Путин.

15:52 08.04.2020 Прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца — Путин.

15:52 08.04.2020 По поводу налоговой отсрочки: накопленные долги требовать единовременно выплачивать нельзя, нужно обеспечить плавную реструктуризация задолженности после противоэпидемических мероприятий.

15:52 08.04.2020 Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка — Путин.

15:52 08.04.2020 Выплачивать пособия по безработице по верхней планке. В дистанционном порядке — Путин.

15:53 08.04.2020 В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу Правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей — Путин.

15:53 08.04.2020 Для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели — Путин.

15:54 08.04.2020 Мы, конечно, не можем с полной, «стопроцентной» уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, в экономике и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными — Путин.

15:54 08.04.2020 Все, кто обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будет выплачиваться пособие по верхней планке 12 тыс. 130 рублей (МРОТ). В дистанционном порядке.

15:54 08.04.2020 Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну — для этого у нас всё есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисов прошлых лет — Путин.

15:54 08.04.2020 Поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем всё для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются — Путин.

15:54 08.04.2020 Нужно автоматически продлить при необходимости паспорта, водительские права и другие аналогичные документы не менее чем на три месяца.

15:54 08.04.2020 Меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены, должны реализовываться с учётом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя — Путин.

15:55 08.04.2020 Каждый день подтверждает силу и сплочённость нашего общества — Путин.

15:55 08.04.2020 Семьи с детьми без работы — помимо пособий по безработице и назначенных уже выплат, ещё 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего.

15:55 08.04.2020 Путин просит расширить меры правительства по ослаблению ипотечного бремени.

15:56 08.04.2020 Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем — Путин.

15:56 08.04.2020 Самые трудные — четыре-пять недель развития инфекции. Ближайшие 2−3 недели будут самые сложные в России, считает Путин.

15:56 08.04.2020 В России есть хорошая макроэкономическая ситуация и низкий накопленный госдолг, отметил президент. Есть условия для быстрого восстановления экономики.

15:56 08.04.2020 Российские врачи, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией пациентами, находятся на передовой. Они получат дополнительные страховые гарантии, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами. Читайте также: Российские врачи получат страховые гарантии как у военных

15:57 08.04.2020 Путин: накопилась усталость и проблемы. Но выбора сейчас нет. Испытания самоизоляции необходимо пройти.

15:57 08.04.2020 Режим самоизоляции надо выдержать — Путин.

15:57 08.04.2020 За последние десятилетия впервые так остро осознали незаменимость труда врачей — Путин

15:58 08.04.2020 Врачам и медсёстрам, которые работают с пациентами с коронавирусом, предусмотрены дополнительные выплаты. Об этом сегодня, 8 апреля, на совещании с руководителями регионов заявил президент Владимир Путин. Всего российским регионам на эти цели выделено 10 млрд рублей. Об этом: Путин объявил о допвыплатах медикам, лечащих пациентов с COVID-19

15:58 08.04.2020 Путин призвал к высокой гражданской ответственности — это не «пустые пафосные слова», подчеркнул он.

15:58 08.04.2020 Страна не раз проходила через серьёзные испытания, «и печенеги терзали, и половцы — вместе всё преодолеем».

15:58 08.04.2020 «Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами», — сказал президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин призвал отказаться от массовой остановки предприятий

15:59 08.04.2020 Открытая часть совещания президента России с главами регионов завершена.

15:59 08.04.2020 Российским компаниям необходимо возвращаться в нормальный график работы, для этого нужно создать все условия, заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин: нужно создать условия для нормального графика работы компаний

16:02 08.04.2020 Российская экономика не должна остановиться, это грозит разрушительными последствиями. Предприятия необходимо возвращать к нормальному графику работы, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами. Подробности в материале: Путин призвал аккуратно восстанавливать нормальный график работы

16:06 08.04.2020 Оказание государственной помощи необходимо предоставлять, в первую очередь, компаниям, которые не увольняют сотрудников, сохраняя рабочие места, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля в ходе телевизионного обращения. Об этом: Путин рассказал, каким компаниям надо помогать в первую очередь

16:09 08.04.2020 Шестимесячная отсрочка по уплате страховых взносов в социальные фонды должна быть распространена на все предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от эпидемии коронавируса. Долги предпринимательского сообщества нужно реструктурировать, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами. Читайте также: Путин поручил реструктурировать долги предпринимателей в течение года

16:10 08.04.2020 Доплаты специалистам, которые работают с больными коронавирусом, составят от 80 до 25 тысяч в месяц. Об этом 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Угроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам

16:13 08.04.2020 Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Читайте также: Путин поручил подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса

16:14 08.04.2020 Механизм автоматического продления паспортов и других документов необходимо ввести в России в условиях эпидемии коронавируса нового типа. Об этом заявил президент Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами. Читайте также: В России введут автоматическое продление паспортов и прав

16:15 08.04.2020 Отсрочить уплату взносов в социальные фонды для всех видов бизнеса на шесть месяцев предложил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин предложил ввести отсрочку для бизнеса по уплате взносов в соцфонды

16:18 08.04.2020 В связи с проблемами, с которыми сталкивается бизнес сфера России из-за коронавируса, российский президент Владимир Путин поручил правительству подготовить программу по сохранению и поддержки компаний. Об этом он заявил 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов. Об этом: Путин призвал правительство РФ подготовить пакет мер по поддержке бизнеса

16:20 08.04.2020 Меры поддержки, предложенные в России в условиях вызванного коронавирусом кризиса, должны быть своевременно подготовлены и реализованы. Об этом заявил президент России Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами. «Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя», — подчеркнул глава государства. Подробности в материале: Путин потребовал не тянуть с мерами поддержки

16:23 08.04.2020 Российский президент Владимир Путин призвал жителей России набраться терпения и выдержать режим самоизоляции, поскольку ближайшие две-три недели будут определяющими в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он заявил 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов. Подробности в материале: Ближайшие две-три недели будут определяющими в борьбе с COVID-19 — Путин

16:23 08.04.2020 Пособие по безработице в размере 12 130 рублей будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта. Подробности в материале: Путин поручил выплачивать пособие по безработице всем, кто потерял работу

16:24 08.04.2020 Президент России Владимир Путин предложил выплачивать по три тысячи рублей на каждого ребенка в семьях, родители которых оказались без работы. Читайте подробнее: Безработные семьи с детьми получат по 3 тыс. рублей на ребенка — Путин

16:26 08.04.2020 Использовать опыт преодоления кризисов, случавшихся в России в предыдущие годы, для борьбы коронавирусом предложил президент России Владимир Путин 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов. Подробности в материале: Путин рассказал о ресурсах для борьбы с коронавирусом

16:26 08.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с губернаторами призвал сограждан крепиться и выдержать непростой режим самоизоляции в условиях пандемии. Подробности в материале: Путин: мы должны выдержать режим самоизоляции

16:27 08.04.2020 Для получения выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно родителям не нужно будет предоставлять справки. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе совещания с руководителями регионов заявил президент Владимир Путин. Глава государства напомним, что решение о дополнительной социальной помощи семьям с детьми было предложено в послании и касалось «называемом критерии нуждаемости», то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Читайте подробнее: Путин разъяснил условия выплат на детей от трёх до семи лет

16:37 08.04.2020 Президент РФ Владимир Путин обратился к правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам для большего числа граждан. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе совещание с главами регионов по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории России заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин поручил расширить кредитные каникулы для граждан России

16:45 08.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что Россия справится с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом: Путин о коронавирусе: всё проходит, и это пройдет

16:59 08.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ближайшие две-три недели станут решающими в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом: Путин: в ближайшие две-три недели нужная предельная концентрация сил

17:09 08.04.2020 В Госдуме приветствовали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что помогать в надо на прямую тем компаниям, которые сохраняют занятость и лишившимся работы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля. Об этом: Путин меняет «парадигму» помощи пострадавшим

17:18 08.04.2020 Депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) указал на проблему получения документов, оформление которых начиналось до повышенных мер готовности на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля. Читайте также: Депутат Госдумы: А как получить документы?

17:41 08.04.2020 Президент России Владимир Путин проводит совещание с главами регионов. kremlin.ru

17:48 08.04.2020 Ограничительные меры должны быть адекватными ситуации, считает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом он заявил в эфире «Первого канала» 8 апреля по итогам селекторного совещания президента Владимира Путина с губернаторами по ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом: Губернатор Орловской области: меры должны быть адекватными

18:00 08.04.2020 Президент РФ Владимир Путин перевёл страну от своего ручного управления в режим системного консолидированного руководства, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Читайте также: Журавлёв: Путин спросит и с правительства, и с губернаторов