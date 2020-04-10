Победим и коронавирус: Путин обратился к главам регионов — все новости
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля обсудил с губернаторами российских регионов меры по борьбе с распространением коронавируса.
Достаточно ли в больницах дополнительных койко-мест, лекарств и оборудования? Готов ли медперсонал?
Все новости о беседе президента с главами российских регионов читайте в трансляции ИА REGNUM.
Президент России Владимир Путин сообщил о намерении в среду, 8 апреля, обсудить с губернаторами регионов предпринимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса.
Читайте также: Путин обсудит с губернаторами меры по борьбе с коронавирусом
Напомним, ранее глава государства объявил о решении продлить режим нерабочих дней в России, введённый из-за ситуации с коронавирусом, до конца апреля.
При этом руководителям регионов было предоставлено право самостоятельно определять, какие именно ограничительные меры вводить, в зависимости от эпидемиологической картины и экономической ситуации в конкретных отраслях.
Между тем в России решено расширить круг лабораторий, имеющих право на проведение тестов на коронавирус. Об этом сообщил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса при правительстве РФ.
Читайте также: Мишустин: тесты на коронавирус смогут делать все лаборатории
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при правительстве РФ, заместитель президента Российской академии наук Талия Хабриева считает российские законодательные инициативы по мерам профилактики распространения коронавируса, поддержке населения и бизнеса довольно последовательными и адекватными.
Читайте также: Талия Хабриева: все необходимые меры по COVID-19 в РФ приняты вовремя
Напомним, президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике 7 апреля заявил, что Россия пока не прошла пик заболеваемости.
«Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден», — сказал он.
Глава государства при этом отметил важность профессиональных оценок вирусологов.
Читайте также: Что будет с Россией: «плато» Скворцовой или сценарий США?
Более 33,4 млрд рублей выделено регионам из резервного фонда правительства РФ на оснащение коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 8 апреля в правительстве РФ.
Селекторное совещание президента России Владимира Путина с главами регионов, посвящённое борьбе с коронавирусом, начнётся с «большого вступительного слова». Об этом сообщил 8 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что вступление президента будет «содержательное и объёмное», его целиком покажут по телевидению. Возможно, транслироваться будут и другие доклады, хотя для совещания планируется «рабочий режим».
Об этом: Песков: Путин готовит «большое вступление» к совещанию с губернаторами
Российский президент Владимир Путин готовится выступить с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось 8 апреля в в эфире Первого канала.
Объявление с анонсом телеобращения главы государства появилось в прямом эфире. Указано, что оно состоится «в ближайшее время».
Читайте также: Первый канал предупредил о новом телеобращении президента России
Неотложная задача всех регионов — повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей — Путин.
Необходимая федеральная поддержка поступила в регионы — Путин.
Будем надеяться, чтобы создаваемые резервы не понадобятся, прошу действовать быстро, собранно и профессионально, — Путин.
Будем строго спрашивать по реальной готовности к оказанию специализированной помощи — Путин.
На 3 месяца установить выплату специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Доплата от 80 до 25 тысяч в месяц — Путин.
Федеральная поддержка регионам уже поступила — более 33 млрд рублей направлены на развёртывание коек в больницах инфекционных отделений.
13 млрд выделено на медицинскую технику и автомобили, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.
Выплаты работающим с коронавирусом медикам: врачам — 80 тыс. руб., среднему звену — 50 тыс. руб., медики должны получать всю зарплату без задержек — Путин.
Путин потребовать «дорожить каждым днём и каждым рублём».
Минфину поручено позволить действовать гибко в отношении регионов.
Врачи скорой помощи получат — 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, водители — 25 тыс. рублей — Путин.
«Предоставляя столько свободы, будем и строго спрашивать», — подчеркнул президент.
Для врачей установят дополнительные страховые гарантии — Путин.
Более 10 млрд рублей выделены в регионах для дополнительных выплат врачам.
Нельзя останавливать экономику, нельзя массово ограничивать работу предприятий — Путин.
Путин: на три месяца, начиная с апреля, установлена будет федеральная выплата специалистам, работающих с больными коронавирусом. Непосредственно работающие с заболевшими — 80 тыс. рублей в месяц, для среднего персонала — 55 тыс., для младшего — 25 тыс. рублей в месяц.
Нужно создать все условия, чтобы компании возвращались в нормальный график работы — Путин.
Нужно смягчить удар для бизнеса — Путин.
Путин предложил также повышенные страховые гарантии таким врачам, а также организовать межрегиональное взаимодействие.
Российские регионы получили необходимую поддержку федерального центра в условиях борьбы с новым коронавирусом. Об этом заявил 8 апреля президент РФ Владимир Путин, трансляцию его селекторного совещания с губернаторами организовал Первый канал.
Подробности в материале: Путин: регионы получили необходимую федеральную поддержку
Предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия МСП отсрочку уплаты в страховые фонды на 6 месяцев — Путин.
За два дня необходимо разработать план передачи коечного фонда федерального уровня на уровень регионов.
Реструктурировать задолженность бизнесов в течение года — Путин.
Правительству подготовить программу помощи бизнесу — Путин.
Даже в Москве практически нет повсеместного закрытия предприятий, несмотря на риски, отметил президент.
Регионы должны обеспечить повышенную готовность медицинских учреждений к приёму пациентов с коронавирусом, а также нарастить мощности больниц и клиник. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что это «неотложная задача всех регионов».
Об этом: Путин призвал регионы РФ нарастить мощности медучреждений
Поручаю Правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников. Это серьёзное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать — Путин.
Должен чёткий, понятный перечень организаций, которые должны не работать ради поддержания безопасности.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что создаваемые в системе здравоохранения резервы и дополнительные мощности не потребуются в полном объеме.
Читайте также: Путин выразил надежду, что резервы в здравоохранении не будут востребованы
Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость — Путин.
В каждом регионе — должен быть свой региональный список предприятий, которые играют системную роль для экономики субъектов.
Напрямую помогать сокращенным гражданам — Путин.
Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке — Путин.
Надо распространить на МСП отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев — Путин
Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы — Путин.
Предлагать помощь компаниям нужно тем, которые сохраняют занятость — Путин.
Прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца — Путин.
По поводу налоговой отсрочки: накопленные долги требовать единовременно выплачивать нельзя, нужно обеспечить плавную реструктуризация задолженности после противоэпидемических мероприятий.
Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка — Путин.
Выплачивать пособия по безработице по верхней планке. В дистанционном порядке — Путин.
В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу Правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей — Путин.
Для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели — Путин.
Мы, конечно, не можем с полной, «стопроцентной» уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, в экономике и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными — Путин.
Все, кто обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будет выплачиваться пособие по верхней планке 12 тыс. 130 рублей (МРОТ). В дистанционном порядке.
Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну — для этого у нас всё есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисов прошлых лет — Путин.
Поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем всё для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются — Путин.
Нужно автоматически продлить при необходимости паспорта, водительские права и другие аналогичные документы не менее чем на три месяца.
Меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены, должны реализовываться с учётом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя — Путин.
Каждый день подтверждает силу и сплочённость нашего общества — Путин.
Семьи с детьми без работы — помимо пособий по безработице и назначенных уже выплат, ещё 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего.
Путин просит расширить меры правительства по ослаблению ипотечного бремени.
Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем — Путин.
Самые трудные — четыре-пять недель развития инфекции. Ближайшие 2−3 недели будут самые сложные в России, считает Путин.
В России есть хорошая макроэкономическая ситуация и низкий накопленный госдолг, отметил президент. Есть условия для быстрого восстановления экономики.
Российские врачи, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией пациентами, находятся на передовой. Они получат дополнительные страховые гарантии, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами.
Читайте также: Российские врачи получат страховые гарантии как у военных
Путин: накопилась усталость и проблемы. Но выбора сейчас нет. Испытания самоизоляции необходимо пройти.
Режим самоизоляции надо выдержать — Путин.
За последние десятилетия впервые так остро осознали незаменимость труда врачей — Путин
Врачам и медсёстрам, которые работают с пациентами с коронавирусом, предусмотрены дополнительные выплаты. Об этом сегодня, 8 апреля, на совещании с руководителями регионов заявил президент Владимир Путин. Всего российским регионам на эти цели выделено 10 млрд рублей.
Об этом: Путин объявил о допвыплатах медикам, лечащих пациентов с COVID-19
Путин призвал к высокой гражданской ответственности — это не «пустые пафосные слова», подчеркнул он.
Страна не раз проходила через серьёзные испытания, «и печенеги терзали, и половцы — вместе всё преодолеем».
«Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами», — сказал президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин призвал отказаться от массовой остановки предприятий
Открытая часть совещания президента России с главами регионов завершена.
Российским компаниям необходимо возвращаться в нормальный график работы, для этого нужно создать все условия, заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Путин: нужно создать условия для нормального графика работы компаний
Российская экономика не должна остановиться, это грозит разрушительными последствиями. Предприятия необходимо возвращать к нормальному графику работы, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами.
Подробности в материале: Путин призвал аккуратно восстанавливать нормальный график работы
Оказание государственной помощи необходимо предоставлять, в первую очередь, компаниям, которые не увольняют сотрудников, сохраняя рабочие места, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля в ходе телевизионного обращения.
Об этом: Путин рассказал, каким компаниям надо помогать в первую очередь
Шестимесячная отсрочка по уплате страховых взносов в социальные фонды должна быть распространена на все предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от эпидемии коронавируса. Долги предпринимательского сообщества нужно реструктурировать, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами.
Читайте также: Путин поручил реструктурировать долги предпринимателей в течение года
Доплаты специалистам, которые работают с больными коронавирусом, составят от 80 до 25 тысяч в месяц. Об этом 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Угроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.
Читайте также: Путин поручил подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса
Механизм автоматического продления паспортов и других документов необходимо ввести в России в условиях эпидемии коронавируса нового типа. Об этом заявил президент Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами.
Читайте также: В России введут автоматическое продление паспортов и прав
Отсрочить уплату взносов в социальные фонды для всех видов бизнеса на шесть месяцев предложил президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин предложил ввести отсрочку для бизнеса по уплате взносов в соцфонды
В связи с проблемами, с которыми сталкивается бизнес сфера России из-за коронавируса, российский президент Владимир Путин поручил правительству подготовить программу по сохранению и поддержки компаний. Об этом он заявил 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов.
Об этом: Путин призвал правительство РФ подготовить пакет мер по поддержке бизнеса
Меры поддержки, предложенные в России в условиях вызванного коронавирусом кризиса, должны быть своевременно подготовлены и реализованы. Об этом заявил президент России Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами.
«Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя», — подчеркнул глава государства.
Подробности в материале: Путин потребовал не тянуть с мерами поддержки
Российский президент Владимир Путин призвал жителей России набраться терпения и выдержать режим самоизоляции, поскольку ближайшие две-три недели будут определяющими в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он заявил 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов.
Подробности в материале: Ближайшие две-три недели будут определяющими в борьбе с COVID-19 — Путин
Пособие по безработице в размере 12 130 рублей будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.
Подробности в материале: Путин поручил выплачивать пособие по безработице всем, кто потерял работу
Президент России Владимир Путин предложил выплачивать по три тысячи рублей на каждого ребенка в семьях, родители которых оказались без работы.
Читайте подробнее: Безработные семьи с детьми получат по 3 тыс. рублей на ребенка — Путин
Использовать опыт преодоления кризисов, случавшихся в России в предыдущие годы, для борьбы коронавирусом предложил президент России Владимир Путин 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов.
Подробности в материале: Путин рассказал о ресурсах для борьбы с коронавирусом
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с губернаторами призвал сограждан крепиться и выдержать непростой режим самоизоляции в условиях пандемии.
Подробности в материале: Путин: мы должны выдержать режим самоизоляции
Для получения выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно родителям не нужно будет предоставлять справки. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе совещания с руководителями регионов заявил президент Владимир Путин.
Глава государства напомним, что решение о дополнительной социальной помощи семьям с детьми было предложено в послании и касалось «называемом критерии нуждаемости», то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты.
Читайте подробнее: Путин разъяснил условия выплат на детей от трёх до семи лет
Президент РФ Владимир Путин обратился к правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам для большего числа граждан. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе совещание с главами регионов по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории России заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин поручил расширить кредитные каникулы для граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что Россия справится с пандемией коронавирусной инфекции.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ближайшие две-три недели станут решающими в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Об этом: Путин: в ближайшие две-три недели нужная предельная концентрация сил
В Госдуме приветствовали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что помогать в надо на прямую тем компаниям, которые сохраняют занятость и лишившимся работы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.
Депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) указал на проблему получения документов, оформление которых начиналось до повышенных мер готовности на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.
Читайте также: Депутат Госдумы: А как получить документы?
Президент России Владимир Путин проводит совещание с главами регионов. kremlin.ru
Ограничительные меры должны быть адекватными ситуации, считает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом он заявил в эфире «Первого канала» 8 апреля по итогам селекторного совещания президента Владимира Путина с губернаторами по ситуации с коронавирусной инфекцией.
Об этом: Губернатор Орловской области: меры должны быть адекватными
Президент РФ Владимир Путин перевёл страну от своего ручного управления в режим системного консолидированного руководства, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Читайте также: Журавлёв: Путин спросит и с правительства, и с губернаторов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту Владимиру Путину о готовности медицинских учреждений города к борьбе с коронавирусом. Диалог состоялся в рамках онлайн-совещания президента с главами регионов.
Читайте также: Беглов отчитался Путину о том, как защищает Петербург от коронавируса
Об этом: Тверская область готова выполнить поручения президента — Руденя
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на совещании президента с главами регионов доложил о ситуации с борьбой с коронавирусной инфекцией. В крае введен режим повышенной готовности и самоизоляции граждан. Заразившихся 15 человек, в тяжелом состоянии двое. Подготовлено 190 мест для пациентов, оборудованных аппаратами ИВЛ. К 13 апрелю их будет организовано 405, а к 28 — 948.
На территории развернуто 13 обсерваторов на 707 мест, в них сейчас находятся 267 человек.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондатьев в числе глав других регионов РФ отчитался перед президентом Владимиром Путиным о мерах, предпринимаемых для защиты от коронавирусной инфекции. Селектор президента с губернаторами состоялся 8 апреля, сообщает ИА REGNUM. Кондратьев, в частности, заявил в своём докладе, что введение нерабочих дней, а затем и карантина в крае дало возможность снизить единовременную нагрузку на больницы, выиграть время для развёртывания дополнительных специализированных коек — их будет создано 3 тыс. 339.
Читайте также: Губернатор Кубани рассказал Путину о борьбе с коронавирусом
Власти Ленинградской области сообщили о том, что делается в регионе для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции и для поддержки граждан и предпринимательства в условиях ситуации вокруг коронавируса.
Об этом: В Ленобласти отчитались о выполнении поручений Путина в связи с COVID-19
Во время трансляции совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) не увидел мэра Москвы Сергея Собянина.
Читайте также: В Госдуме не увидели Собянина во время совещания Путина с губернаторами
Госдума вместе с правительством законодательно обеспечит решения президента РФ, озвученные в ходе совещания с губернаторами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания руководства фракции ЛДПР с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Читайте также: Володин: Госдума вместе с правительством обеспечит решения Путина
На что могут рассчитывать семьи с детьми в условиях самоизоляции? Подробности в статье ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Семьям с детьми: о поддержке во время коронавируса
На видео совещании президента с главами регионов председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что 35 тысяч граждан России, находящихся за границей, готовы вернуться на родину.
Порядка четверти населения Москвы продолжает передвигаться по городу в условиях действия ограничительных мер, введённых из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания Владимира Путина с руководителями регионов.
Подробности в материале: Собянин: четверть населения Москвы продолжает передвигаться по городу
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на совещании президента с руководителями регионов обратился к главе государства с просьбой разрешить авиарейсы из Сеула, Токио, из Бангкока, где в аэропортах эвакуации ожидают жители Приморья.
Губернатор Приморья рассказал президенту России о состоянии медицинских учреждений, которые готовятся принять больных коронавирусной инфекцией.
Об этом: Губернатор Приморья доложил Путину об обеспеченности края аппаратами ИВЛ
Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился увеличить ещё на 1500 мест ёмкость изоляционных обсерваторов.
Об этом: В Приморье будет подготовлено ещё 1,5 тысячи мест в обсерваторах
«Ключевое, что сказал президент страны всем губернаторам — использовать федеральную помощь, а она колоссальная, максимально эффективно и оперативно. Необходимо найти баланс между интересами государства, бизнеса и простого гражданина», — подчеркнул омский губернатор Александр Бурков.
Читайте также: Коронавирус: омский губернатор назвал «ключевое» в выступлении президента
https://twitter.com/Pravitelstvo_RF/status/1247852986795245568
Правительство Тувы подготовило законопроект по снижению налоговой ставки для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, проект в ближайшее время внесут в региональное заксобрание.
При этом работающим по патентной системе предпринимателям радикально снизят сумму годового дохода.
«Сегодня по всей стране и, конечно, в нашей республике действуют ограничительные меры. Хочу сказать спасибо гражданам, которые понимают важность самоизоляции и соблюдают её. Благодаря комплексу принимаемых мер, в целом нам удается контролировать эпидситуацию. Одновременно на повестке дня — экономические вопросы, поддержка бизнеса, первоочередная помощь малоимущим. На это указал президент страны, и работа уже ведется», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Читайте также: В Адыгее удаётся контролировать эпидситуацию — Кумпилов
Региональные власти должны активнее включаться в работу по поддержке малого и среднего бизнеса, ведь этот бизнес формирует региональные бюджеты, считает депутат Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме ждут от регионов налоговых каникул для бизнеса
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил правительству РФ разработать индивидуальные программы развития для регионов на фоне падения экономики из-за коронавируса.
«Нужно разработать индивидуальные программы развития для регионов, в первую очередь, с высокой долей дотаций из федерального бюджета в общем объеме доходов. В нынешних условиях каждому региону нужен отдельный план федеральной поддержки», — заявил Неверов в ходе встречи депутатов фракции с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Тверской вагоностроительный завод постепенно восстанавливает работу после приостановки деятельности с конца марта.
Читайте также: Тверской вагонзавод возобновил работу
Предложенные президентом Владимиром Путиным доплаты медикам за работу с коронавирусом учитывают категории работников, которые раньше никак учтены не были, например, фельдшеров или водителей скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат петербургского Заксобрания от «Справедливой России», врач-онколог Александр Егоров.
Подробности в материале: Врачи поликлиник тоже должны получить доплату за COVID-19 — депутат
В Ростовской области создадут более 2,6 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев по итогам совещания, которое 8 апреля провёл президент России Владимир Путин.
Об этом: В Ростовской области создадут 2,6 тыс. коек для пациентов с COVID-19
Власти Ростовской области предпринимают все необходимые меры, которые позволят с минимальными потерями выйти из экономического кризиса. В частности, на Дону расширен список системообразующих предприятий — со 173 до 450, которые в условиях режима самоизоляции продолжают работу.
Об этом: Ростовский губернатор: Нам надо с минимальными потерями выйти из кризиса
Госдума оперативно примет законы в рамках реализации новых мер по поддержке экономики и борьбе с коронавирусом, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».
Об этом: Госдума намерена оперативно принять законы по новым мерам поддержки
Председатель Ассоциации управленцев здравоохранения, врач, к. м. н. Муслим Муслимов оказался на переднем крае войны с COVID-19. Он отвечает за организацию приёма первичных инфекционных пациентов в новой подмосковной больнице в Голохвастово.
В интервью корреспонденту ИА REGNUM он не исключил, что некоторые люди могли переболеть коронавирусом до эпидемии, даже не зная об этом. Также доктор пояснил, можно ли считать себя не опасным для окружающих после 14-дневной самоизоляции, и дал советы тем, кто приуныл на карантине.
Читайте также: Врач инфекционной больницы в Голохвастово: коронавирус будет побежден!
Госдума может 15 апреля принять пакет законов для реализации новых мер по поддержке экономики и борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Читайте также: Госдума может 15 апреля принять пакет законов о поддержке граждан и бизнеса
От карантина из-за коронавируса страдают все в России, потому что это общая беда для всех. Психологически еще месяц назад никто не был готов. Соответственно, все категории граждан оказались уязвимы, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицина.
«Конечно, в большей степени страдают те, кто находятся на передовой, — это врачи и волонтёры. Врачи особо нуждаются в поддержке. Важно, что это проявилось не только на федеральном уровне, но и на региональном уровне. Еще до обращения президента РФ было предпринято много мер поддержки».
Дума Ставрополья в экстренном порядке рассмотрит проект краевого закона о дополнительных ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Заседание парламента состоится сегодня, 9 апреля.
Общая сумма выплат на Ставрополье по данному закону составит 4,5 млрд рублей — это средства из федерального и краевого бюджетов. Размер пособия составит 4921,5 рубля. Ежемесячные выплаты смогут получать семьи с детьми от трех до семи лет, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного на Ставрополье во втором квартале 2019 года — 9550 рублей на каждого члена семьи.
Президент России Владимир Путин сам включил в свою речь высказывание о печенегах. Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Журналисты спросили Пескова, можно ли воспринимать высказывание Путина о печенегах как территориальные претензии. «Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, все-таки исторически была Киевской Русью», — ответил представитель Кремля. Он напомнил, что печенеги воевали с Киевской Русью и с Византией.
Увольняющие своих сотрудников российские компании не смогут в первую очередь претендовать на государственную помощь, заявил 9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Какие-то компании уже увольняют людей. Соответственно, в первую очередь они уже не смогут претендовать на помощь», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он заявил 9 апреля на заседании правительства.
«Мы должны помочь наиболее уязвимым гражданам — это пожилые люди и люди с ограничением по здоровью», — сказал премьер-министр. По его словам, до 1 октября инвалидность будет назначаться только заочно.
Медицинские работники Ростовской области получат надбавки за лечение пациентов с COVID-19.
Читайте также: Ростовским медикам выплатят надбавки за лечение пациентов с COVID-19
Госдума планирует 14 апреля и 17 апреля обсудить законопроекты, направленные на поддержку граждан и бизнеса на фоне спада экономики из-за пандемии коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Совет Думы определил даты принятия законов по поддержке граждан и бизнеса
В Курской области подготовили обсерватор для заражённых коронавирусом на 180 коек из 552 необходимых, сообщил губернатор Роман Старовойт на совещании.
В регионе готовы 250 коек, из которых 200 обеспечены кислородом. До 24 апреля будет готово ещё 302 койки, в том числе 214 оборудованных консолями с кислородом. Регион принял решение дополнительно удвоить коечный фонд и подготовить ещё 605 коек с кислородом. К приёму пациентов они будут готовы в первой декаде июня.
Об этом: В Курской области удвоят число коек для заражённых коронавирусом
Задачей региональных властей является в том числе поддержание готовности к неблагоприятным сценариям развития эпидемиологической ситуации, заявил 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: В Кремле призвали регионы быть готовыми к неблагоприятным сценариям
Предпринятые российскими властями меры поддержки населения и меры борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, не являются окончательными. У государства есть все необходимые рычаги, позволяющие оперативно и в полном реагировать на новые вызовы COVID-19, и власти ними пользуются.
Чтобы поддержать людей уже задействовано почти 1,5 триллиона рублей государственных средств и это не предел. Главное — чтобы граждане теперь не сидели, а реализовывали появившиеся возможности. Так считает член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Мурманской области Константин Долгов. В интервью редакции ИА REGNUM он раскрыл механизм, которым руководствуются российские власти при принятии решений о необходимых мерах поддержки в период эпидемии коронавируса.
Подробности в материале: «Сделать всё, чтобы помочь людям»: ответ России на новый вызов COVID-19
Семьи с невысоким доходом с детьми в возрасте от трёх до семи лет в Тверской области будут ежемесячно получать выплаты на каждого ребёнка в размере половины прожиточного минимума для детей — около 5 тыс. рублей. Соответствующий региональный закон принят 9 апреля региональным Заксобранием.
Об этом: В Тверской области утверждены выплаты на детей от трёх до семи лет
Курская область получила 41,5 миллиона рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу. Медицинские работники региона получат эти выплаты до 15 апреля. Региональные выплаты произведут до конца месяца.
Подробности в материале: Курские медики получат дополнительные федеральные выплаты до 15 апреля
Неустойку за невозврат потребительских кредитов необходимо ограничить 20%. С таким предложением 9 апреля выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Он предложить «уточнить» положения закона о потребительском займе, укрепив доверие между заёмщиками и кредиторами.
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил запретить межрегиональное автобусное сообщение, кроме регулярных рейсов и перевозок сотрудников предприятий непрерывного цикла. Причиной такой инициативы стали нелегальные перевозчики, которые создают угрозу распространения коронавируса.
Подробности в материале: Курский губернатор предложил запретить автобусные перевозки между регионами
Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил президента включить жилищно-коммунальное хозяйство в перечень отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В Курской области, где ежегодно собирают более 97% платежей за ЖКХ, к концу 2020 года бюджет недополучит, по предварительным подсчётам, минимум миллиард рублей.
Об этом: Курский губернатор просит признать ЖКХ пострадавшей от COVID-19 отраслью
Заседание правительства РФ 9 апреля. Фото: government.ru
Распоряжение об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год подписал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе главы республики.
Читайте также: В Адыгее принят региональный пакет мер поддержки бизнеса
В Тверской области соблюдаются все меры по предотвращению распространения коронавируса. Также в новых условиях принимаются меры поддержки региональной экономики, по работе организаций и предприятий в текущей ситуации, поддержке граждан старшего поколения, дистанционному обучению школьников. Об этом губернатор Игорь Руденя рассказал 9 апреля в прямом эфире «России 24». В частности, отметил глава региона, на данный момент общественный транспорт, который работает в Твери и Калининском районе в рамках новой модели пассажирских перевозок, перешёл на график рабочего дня.
Подробности в материале: В Тверской области соблюдаются все меры безопасности — Руденя
Главврач барнаульской городской больницы №11 Андрей Коломиец: «Президент России обозначил три болевые точки системы здравоохранения в период противодействия распространению коронавируса: безопасность специалистов, а значит, качественное обеспечение средствами индивидуальной защиты; обязательные выплаты за работу и страховка. Это те основные вещи, которыми обязательно государство должно обеспечить медиков.
Конечно, особенно меня порадовало, что в список на получение выплат включили младший медперсонал. Большинство наших сотрудников безотказно выполняют свой долг, несмотря на высокий уровень опасности. И поддержка со стороны государства поможет нам победить общую беду и пережить все связанные с этим трудности».
Президент России Владимир Путин поручил вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с коронавирусом через единый информационный ресурс — Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом 10 апреля сообщается на сайте Кремля.
Подробности в материале: В РФ координацию борьбы с коронавирусом будут вести через единый инфоцентр
Председатель общественной организации «Алтайская краевая федерация плавания», член Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор АО «Спорткомплекс «Обь» Сергей Кашников отметил, что государство подставляет плечо в трудной ситуации и гражданам, и субъектам экономики.
«На совещании, которое провел президент России Владимир Путин, был озвучен достаточно большой комплекс мер поддержки, которую государство будет оказывать и гражданам, и медицинским учреждениям, и предприятиям. Я считаю очень правильным решение по дополнительным выплатам медицинским работникам, которые лечат больных новой коронавирусной инфекцией.
Это справедливо: людей, которые рискуют здоровьем, помогая своим пациентам, нужно поддерживать. Конечно, очень своевременное решение — поддержать дополнительными выплатами семьи с детьми, людей, которые в этот период лишились работы. Это важная часть государственной социальной политики: помочь в очень сложной ситуации людям, которые лишились работы из-за форс-мажорных обстоятельств — не по вине государства, но и не по собственной вине».
Встреча депутатов фракции «Единая Россия» и Вячеслава Володина с премьер-министром Михаилом Мишустиным. duma.gov.ru.
Начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности министерства социальной защиты Алтайского края Оксана Кудинова отметила своевременность и актуальность мер поддержки семей с детьми, людей, временно лишившихся работы:
«Предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным, очень своевременны и значимы. Некоторые граждане действительно сегодня оказались в трудной жизненной ситуации из-за непростой эпидемиологической обстановки на территории всей страны. Жители Алтайского края — в том числе. По предложению президента круг получателей ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет расширен, это позволит поддержать граждан, потерявших работу и признанных безработными».
Алтайский край. Председатель Целинного районного Совета депутатов, генеральный директор компании «Бочкари-Агро» Алексей Жуй считает, что предложенные меры помогут предприятиям региона с меньшими потерями пережить трудности, вызванные эпидемией:
«Во всем мире и в нашей стране сейчас сложная ситуация из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Я как руководитель предприятия вижу, что глава государства принимает меры, для того чтобы не пострадали люди, поэтому в стране введен режим нерабочих дней.
Но очевидно, что не везде можно остановить работу на какое-то время безболезненно для производства. И президент Российской Федерации предлагает продуманные решения по снижению негативного воздействия эпидемии на экономику и социальную сферу, основываясь на которых губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает конкретные решения, касающиеся в том числе работы предприятий в регионе».
8 апреля Владимир Путин выступил с новым обращением в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул,что россиянам жизненно необходимо оставаться дома,а такжепообещал поддержку. Кроме того,президент упомянул «печенегов и половцев». В соцсетях бурно встретили эту цитату, пишет ИД «Алтапресс»:
- Четвертое обращение Путина: Когда наши доисторические предки бились с мамонтами…- Пятое обращение Путина: Когда первый кистепёрый прародитель россиян выполз из моря на берег..
— В России две беды — половцы и печенеги…
— Будешь на кухне, захвати печенегов! Печенеги захвачены, мой генерал…
Кстати,Владимир Путинне впервые вспоминаетпеченегов и половцев. Так,в мае 2013 года во время совещания президент упомянул слова известного адвоката Александрова о том,как «и печенеги,и половцы терзали Россию».
Иркутский учёный кандидат биологических наук Виталий Рябцев: «Я стараюсь держаться подальше от политики, но история — моя слабость. Поэтому мне обидно: почему говоря о столь тяжело давшихся нам победах над печенегами и половцами, не была упомянута не менее злободневная победа над хозарами?».
Цитата со страницы Виталия Рябцева в Facebook.