Москва, , 12:12 — REGNUM В России решено расширить круг лабораторий, имеющих право на проведение тестов на коронавирус. Об этом сообщил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса при правительстве РФ.

«Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные негосударственные», — сказал он.

По его словам, для участия в этом необходимо подать соответствующее уведомление в электронном виде.

«В случае выявления нового случая коронавируса лаборатория должна передавать эту информацию в Роспотребнадзор», — пояснил глава правительства.