Москва, , 17:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин сообщил о намерении в среду, 8 апреля, обсудить с губернаторами регионов предпринимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, ранее глава государства объявил о решении продлить режим нерабочих дней в стране, введённый из-за ситуации с коронавирусом, до конца апреля.

При этом руководителям регионов было предоставлено право самостоятельно определять, какие именно ограничительные меры вводить, в зависимости от эпидемиологической картины и экономической ситуации в конкретных отраслях.