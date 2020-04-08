Москва, , 06:56 — REGNUM Российские законодательные инициативы по мерам профилактики распространения коронавируса, поддержке населения и бизнеса директор Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при правительстве РФ, заместитель президента Российской академии наук Талия Хабриева считает довольно последовательными и адекватными. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она, в частности, отметила:

«Расцениваю шаги, которые сейчас предприняты, как довольно последовательные и адекватные. Угроза COVID-19 очень серьёзная, но мне кажется, что России удалось сделать то, что в других странах происходило не очень последовательно, не своевременно, У нас же получилось даже где-то на опережение. Это самое главное.

Я отслеживаю законы и подзаконные акты и смотрю, что они полностью следуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Помню, когда 11 марта объявили пандемию, в этой чрезвычайной ситуации в области здравоохранения наши законодатели издали рекомендации. Для меня, как юриста, это важно. Там речь идёт о том, что система здравоохранения должна быть переведена в повышенную готовность, говорится о необходимости создания системы тестирования больных, пресечении движения населения по территории страны, обеспечении средствами индивидуальной защиты и так далее. Вот если из этого исходить — такой, здравоохраненческий бок — то здесь изначально у нас была очень высокая готовность.

В частности, речь идёт о таких законах, которые у нас приняты довольно давно и уже успешно работают. Это то, что касается санитарно-эпидемиологических вопросов (довольно хороший такой закон действующий), и закон о чрезвычайных ситуациях — они все сработали. Но главное, конечно, заключается в том, что в целом правовая система оказалась готовой — это то, чего не доставало большинству стран, оказавшихся в эпицентре этой эпидемии. Многие в связи с неблагоприятными событиями были вынуждены принимать пакеты законов, а у нас это очень быстро было сделано. В первую очередь, речь идёт о пакетах законов, которые помогут людям пройти через неблагоприятные социальные последствия.

И тут много инновационного. ВОЗ как раз и предлагала принимать инновационные решения. Поэтому президент Путин ввёл нерабочие дни с сохранением заработной платы, а правительство приняло решение увеличить оплату труда медицинским работникам, воюющим с коронавирусом на переднем фланге. Конечно, это сыграло роль, равно как и то, что специальные онлайн сервисы появились. Они оказывают населению не только информационную поддержку. Важно что сейчас «скринят» на COVID-19 всех желающих на платной основе, а бесплатно — медицинских работников. Так, кстати, далеко не во всех странах. К тому же в России ввели государственное регулирование цен на медицинские маски и другие защитные материалы — это тоже правильно. Это как раз тот случай, когда показано, насколько механизм публичной власти оказывается готовым.

Ну и другой, по моему мнению, важный элемент заключается в том, что у нас заработал и был поддержан сектор добровольчества и волонтёры. Это те институты, которые надо поддерживать. В данном случае важно то, что это огромная поддержка сети социального обслуживания. Я сама занимаюсь благотворительностью, мы привлекаем волонтеров для людей старшего возраста через фонд «Третий возраст», и они очень помогают, их работа даёт хороший эффект. Также государство поддерживает сейчас бизнес — это наше будущее, нельзя терять рабочие места.

Полагаю, что в целом не только федеральный центр, но и его субъекты присоединились к реализации всех новшеств в законодательстве. Практика показывает, что координация налажена на очень высоком уровне. Так что данную работу я могу оценить только позитивно. По крайней мере, у меня, моего окружения, есть уверенность в том, что мы это всё преодолеем, и радует то, что вовремя были приняты необходимые меры».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно указу российского президента Владимира Путина, по 30 апреля 2020 г. включительно в России продлятся нерабочие дни. Пик эпидемии коронавируса ещё не пройден.

По данным Роспотребнадзора на 7 апреля, в 81 регионе РФ зарегистрировано 7497 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлении 494 человека.