Во многих регионах России из-за режима изоляции вводятся ограничения на продажу алкоголя. По данным «Платформы ОФД», с 16 по 22 марта продажи спиртного в Москве выросли на 30%, а во всей России — на 8%. Какие регионы уже ограничили продажу алкоголя, кто планирует, а кто считает эту меру чрезмерной, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Алкоголь

16:32 02.04.2020 В период нерабочей недели из-за эпидемии в России резко возросли продажи водки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. «Мы запрашивали у Ассоциации производителей алкоголя, в частности, водочников. Дают статистику, что вырос в продажах объём водки. Но не потому что народ в нерабочие недели стал больше пить, а для того, чтобы дезинфицироваться. Из-за нехватки дезинфицирующих средств народ водкой дезинфицируется. Ну снаружи, я имею в виду, не внутренне», — заявила Матвиенко. «Нас успокоили, что это не связано с увеличением потреблением алкоголя, а только с нехваткой дезинфицирующих средств», — указала она. Читайте подробнее: Матвиенко объяснила рост продажи водки: дезинфекция

16:33 02.04.2020 В Забайкальском крае, где пока нет ни одного официально подтверждённого случая заражения коронавирусом, ввели не только режим полной самоизоляции, но и запретили торговать алкогольной продукцией. Как следует из официального сообщения регионального правительства, речь идёт о внесении поправок в принятое ранее постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции». В пояснении, озвученном заместителем председателя правительства Забайкальского края Андреем Гурулёвым, сказано, что на такие категоричные меры регион был вынужден пойти из-за того, что на почве самоизоляции в крае обострилось количество правонарушений, совершенных в алкогольном опьянении. Читайте также: Забайкалье на время самоизоляции ввело «сухой закон»

16:33 02.04.2020 Со 2 апреля в Хакасии продажа алкогольной продукции разрешена только с 10:00 до 15:00 по местному времени. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов. К нарушителям запрета «будут применяться санкции согласно действующему законодательству», уточнил руководитель региона. Читайте также: В Хакасии ограничат продажу алкоголя

16:34 02.04.2020 В России можно разрешить спиртзаводам временно перейти на производство дезинфицирующих средств, однако такое решение должно быть тщательно проработано, а исполнение — эффективно контролироваться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. «Давайте мы поручим комитету по экономике и Сергею Николаевичу Рябухину — он у нас главный в стране, отвечающий за алкоголь, — проанализировать. Просто чтобы не воспользовались этой ситуацией, чтобы не возобновили производство контрафактной водки, чем, к сожалению, грешила Республика Северная Осетия — Алания. Поэтому давайте посмотрим, как не нанеся ущерб, чем можно поддержать», — заявила Матвиенко. «Только не контрафакт!»: спиртзаводы могут начать производить дезинфектанты

16:35 02.04.2020 В столице Тувы Кызыле ввели запрет на розничную продажу спиртных напитков. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это было сделано в связи с введением режима полной самоизоляции на территории республики и для обеспечения на этот период правопорядка. Под запрет попадает в том числе торговля пивом. Читайте также: В Кызыле на период самоизоляции запретили продажу алкоголя

16:37 02.04.2020 Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что полный запрет на продажу алкоголя ни к чему хорошему не приведёт. Читайте также: Глава Бурятии объяснил, почему в республике не запрещают продажу алкоголя

16:37 02.04.2020 В Удмуртии пока не планируется ограничивать время продажи алкогольных напитков. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв. «Пока нет планов ограничивать продажу алкогольной продукции во время самоизоляции», — цитирует министра «Коммерсантъ-Ижевск». Лашкарёв добавил, что не видит необходимости в такой мере.

16:38 02.04.2020 В Петербурге следует ограничить время продажи спиртного вслед за Карелией. С таким предложением выступил депутат городского Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский на пленарном заседании.

16:39 02.04.2020 Депутаты Заксобрания Красноярского края на сессии 2 апреля в двух чтениях приняли закон об ограничениях розничной продажи алкоголя в регионе. Читайте также: В Красноярском крае ограничили розничную продажу алкоголя

16:40 02.04.2020 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции сегодня, 2 апреля, затронул тему введение ограничения на продажу алкоголя из-за режима изоляции. Он отметил, что «не исключено, что такая мера будет рассмотрена». «Но пока дополнительных ограничений на торговлю алкоголем в городе Новосибирске не вводилось. Я подчёркиваю, у нас действуют определённые ограничения на торговлю, но исключения для продуктов питания — все магазины, которые занимаются торговлей продуктов питания работают. Мы следим за тем, чтобы продуктовая корзина была наполнена, не было всплеска цен, чтобы у людей был максимальный доступ к продуктам питания и продуктам первой необходимости», — сказал градоначальник. Подробности в материале: Локоть рассказал, ограничат ли в Новосибирске продажу алкоголя на изоляции

16:42 02.04.2020 Искусственно создаваемые ограничения по продаже алкоголя приведут только к росту потребления нелегальной и некачественной продукции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя решение властей Забайкальского края о запрете на розничную продажу алкоголя. Читайте также: Станут пить больше суррогатов: о запрете продажи алкоголя в Забайкалье

16:52 02.04.2020 Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал закон об ограничениях розничной продажи алкоголя на территории региона. Вводятся дополнительные ограничения к уже действующим в рамках федерального закона №171 (запрет продажи алкоголя с 23:00 до 8:00). Теперь, согласно краевому закону, запрет на продажу алкоголя на территории края будет действовать с 18:00 до 10:00 часов, сообщили в краевом правительстве.

16:54 02.04.2020 Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России. Об этом заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ. Подробности в материале: Союз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя

16:55 02.04.2020 Власти не собираются вводить сухой закон на территории Белгородской области. Товарных запасов в регионе хватит на месяц, запасы регулярно пополняются, так что нет особого смысла закупать алкоголь впрок. Читайте также: Белгородские власти: сухого закона не будет, запасы пополняются

17:32 02.04.2020 Отдел с алкоголем в супермаркете. Наталья Стрельцова. ИА REGNUM

18:04 02.04.2020 Минздрав России поддержал решение ряда регионов запретить или ограничить продажу алкоголя во время режима изоляции и нерабочих дней, сообщает ТАСС. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Ранее Миндрав предупреждал о том, что не поможет избежать заражения COVID-19, к тому же снижает иммунитет.

19:29 02.04.2020 Музыкант Сергей Шнуров в своем аккаунте в соцсети Instagram прокомментировал меры властей ряда регионов об ограничении продажи алкоголя в период изоляции. Как всегда, комментарий в стихах. «Можно быть голодным, но не трезвым, это я как опытный скажу», — заявил Шнуров.

21:28 02.04.2020 В двух магазинах Якутска инспекторы зафиксировали незаконную продажу алкоголя во время контрольных закупок, сообщает ИА SakhaNews. С 31 марта по 5 апреля городе полностью запрещена торговля алкоголем, включая пиво.

22:06 02.04.2020 Пустая бутылка из-под алкоголя. Дарья Драй. ИА REGNUM

22:11 02.04.2020 Росалкогольрегулирование сообщает, что в настоящее время спиртзаводы на территории России обладают достаточными объемами этилового спирта для производства дезинфицирующих средств. В случае возникновения дополнительной потребности в этиловом спирте, зарегистрированные производственные мощности спиртзаводов позволят увеличить объемы производства, что даст возможность удовлетворить повышенный спрос, говорится в сообщении.

22:31 02.04.2020 Врач-хируг призвал посмотреть на Италию и Испанию: «Вот яркий пример того, что случается, если люди игнорируют информацию от правительства, считая заболевание мифом. Могу со стопроцентной гарантией сказать, что это не миф… а страшная реальность. От нее не спасают ни имбирь, ни 70%-ный спирт и другие «народные» средства, которые могут лишь ослабить иммунитет. Только защита открытых участков тела — рта (маска), глаз (очки), ушей (капюшон) при выходе из дома, а также постоянная обработка рук антисептиками, чем чаще, тем лучше, позволит не заболеть». Об этом: Как жить, что есть, кому верить — врач о коронавирусе

06:46 03.04.2020 Временный запрет на алкоголь в Забайкальском крае обнажил, кто кормится на этом рынке, считают авторы канала «Забайкальский краевой»: «Алкогольному бизнесу тяжело по всей стране. Его поджимает теневой сектор, объём которого снижается слишком медленно. С другой стороны, россияне стали пить значительно меньше. Потребление крепких напитков сократилось в стране с 18 литров чистого спирта в 2011 году до 9,3 в 2019. Но даже в этой ситуации бизнес остаётся высокомаржинальным, за его счёт на минимальном уровне держатся наценки на ходовые продукты питания — хлеб, молочку, овощи. Именно потому запрет на реализацию алкоголя — гораздо более острая социальная проблема, чем об этом пишут в проправительственных телеграммах. Да, 40 процентов трезвенников и язвенников Забайкалья могут рукоплескать этому решению. Не исключается, что действительно снизится количество пьяных убийств, грабежей и драк: а чем ещё заниматься запертым в четырёх стенах жителям? Но одновременно вырастут цены на не запрещенные (пока!) продукты питания. Месячный запрет на продажи алкоголя приведёт к переделу на рынке. Время маленьких магазинов уходит в прошлое по всей стране, активно развиваются супер‑ и гипермаркеты. Большие магазины зарабатывают не на уровне наценки, а на обороте».

09:56 03.04.2020 Введене в Забайкальском крае полного запрета на продажу алкоголя корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской гордуме Оксана Молодых: «По поводу полного запрета, — однозначно, решение вызовет некоторый всплеск поиска несанкционированного алкоголя и употребления, так сказать, непищевого алкоголя. Здесь важна статистика полиции и органов здравоохранения. Если статданные говорят о том, что результат уголовных деяний в «домашний» период печальнее, чем прогноз по сегодняшним ограничительным мерам по коронавирусу, то необходимо запрещать. Но эти факты должны сопоставить профессионалы». Читайте также: Между двух зол: стоило ли Забайкалью вводить «сухой закон»?