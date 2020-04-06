Коронавирус вводит «сухой закон» в регионах — трансляция
В период нерабочей недели из-за эпидемии в России резко возросли продажи водки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.
«Мы запрашивали у Ассоциации производителей алкоголя, в частности, водочников. Дают статистику, что вырос в продажах объём водки. Но не потому что народ в нерабочие недели стал больше пить, а для того, чтобы дезинфицироваться. Из-за нехватки дезинфицирующих средств народ водкой дезинфицируется. Ну снаружи, я имею в виду, не внутренне», — заявила Матвиенко.
«Нас успокоили, что это не связано с увеличением потреблением алкоголя, а только с нехваткой дезинфицирующих средств», — указала она.
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В Забайкальском крае, где пока нет ни одного официально подтверждённого случая заражения коронавирусом, ввели не только режим полной самоизоляции, но и запретили торговать алкогольной продукцией. Как следует из официального сообщения регионального правительства, речь идёт о внесении поправок в принятое ранее постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции».
В пояснении, озвученном заместителем председателя правительства Забайкальского края Андреем Гурулёвым, сказано, что на такие категоричные меры регион был вынужден пойти из-за того, что на почве самоизоляции в крае обострилось количество правонарушений, совершенных в алкогольном опьянении.
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Со 2 апреля в Хакасии продажа алкогольной продукции разрешена только с 10:00 до 15:00 по местному времени. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.
К нарушителям запрета «будут применяться санкции согласно действующему законодательству», уточнил руководитель региона.
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В России можно разрешить спиртзаводам временно перейти на производство дезинфицирующих средств, однако такое решение должно быть тщательно проработано, а исполнение — эффективно контролироваться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.
«Давайте мы поручим комитету по экономике и Сергею Николаевичу Рябухину — он у нас главный в стране, отвечающий за алкоголь, — проанализировать. Просто чтобы не воспользовались этой ситуацией, чтобы не возобновили производство контрафактной водки, чем, к сожалению, грешила Республика Северная Осетия — Алания. Поэтому давайте посмотрим, как не нанеся ущерб, чем можно поддержать», — заявила Матвиенко.
«Только не контрафакт!»: спиртзаводы могут начать производить дезинфектанты
В столице Тувы Кызыле ввели запрет на розничную продажу спиртных напитков. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это было сделано в связи с введением режима полной самоизоляции на территории республики и для обеспечения на этот период правопорядка. Под запрет попадает в том числе торговля пивом.
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Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что полный запрет на продажу алкоголя ни к чему хорошему не приведёт.
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В Удмуртии пока не планируется ограничивать время продажи алкогольных напитков. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв. «Пока нет планов ограничивать продажу алкогольной продукции во время самоизоляции», — цитирует министра «Коммерсантъ-Ижевск». Лашкарёв добавил, что не видит необходимости в такой мере.
В Петербурге следует ограничить время продажи спиртного вслед за Карелией. С таким предложением выступил депутат городского Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский на пленарном заседании.
Депутаты Заксобрания Красноярского края на сессии 2 апреля в двух чтениях приняли закон об ограничениях розничной продажи алкоголя в регионе.
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции сегодня, 2 апреля, затронул тему введение ограничения на продажу алкоголя из-за режима изоляции. Он отметил, что «не исключено, что такая мера будет рассмотрена».
«Но пока дополнительных ограничений на торговлю алкоголем в городе Новосибирске не вводилось. Я подчёркиваю, у нас действуют определённые ограничения на торговлю, но исключения для продуктов питания — все магазины, которые занимаются торговлей продуктов питания работают. Мы следим за тем, чтобы продуктовая корзина была наполнена, не было всплеска цен, чтобы у людей был максимальный доступ к продуктам питания и продуктам первой необходимости», — сказал градоначальник.
Подробности в материале: Локоть рассказал, ограничат ли в Новосибирске продажу алкоголя на изоляции
Искусственно создаваемые ограничения по продаже алкоголя приведут только к росту потребления нелегальной и некачественной продукции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя решение властей Забайкальского края о запрете на розничную продажу алкоголя.
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Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал закон об ограничениях розничной продажи алкоголя на территории региона. Вводятся дополнительные ограничения к уже действующим в рамках федерального закона №171 (запрет продажи алкоголя с 23:00 до 8:00). Теперь, согласно краевому закону, запрет на продажу алкоголя на территории края будет действовать с 18:00 до 10:00 часов, сообщили в краевом правительстве.
Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России. Об этом заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ.
Подробности в материале: Союз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя
Власти не собираются вводить сухой закон на территории Белгородской области. Товарных запасов в регионе хватит на месяц, запасы регулярно пополняются, так что нет особого смысла закупать алкоголь впрок.
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Минздрав России поддержал решение ряда регионов запретить или ограничить продажу алкоголя во время режима изоляции и нерабочих дней, сообщает ТАСС. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Ранее Миндрав предупреждал о том, что не поможет избежать заражения COVID-19, к тому же снижает иммунитет.
Музыкант Сергей Шнуров в своем аккаунте в соцсети Instagram прокомментировал меры властей ряда регионов об ограничении продажи алкоголя в период изоляции. Как всегда, комментарий в стихах.
«Можно быть голодным, но не трезвым, это я как опытный скажу», — заявил Шнуров.
В двух магазинах Якутска инспекторы зафиксировали незаконную продажу алкоголя во время контрольных закупок, сообщает ИА SakhaNews. С 31 марта по 5 апреля городе полностью запрещена торговля алкоголем, включая пиво.
Росалкогольрегулирование сообщает, что в настоящее время спиртзаводы на территории России обладают достаточными объемами этилового спирта для производства дезинфицирующих средств.
В случае возникновения дополнительной потребности в этиловом спирте, зарегистрированные производственные мощности спиртзаводов позволят увеличить объемы производства, что даст возможность удовлетворить повышенный спрос, говорится в сообщении.
Врач-хируг призвал посмотреть на Италию и Испанию: «Вот яркий пример того, что случается, если люди игнорируют информацию от правительства, считая заболевание мифом. Могу со стопроцентной гарантией сказать, что это не миф… а страшная реальность. От нее не спасают ни имбирь, ни 70%-ный спирт и другие «народные» средства, которые могут лишь ослабить иммунитет. Только защита открытых участков тела — рта (маска), глаз (очки), ушей (капюшон) при выходе из дома, а также постоянная обработка рук антисептиками, чем чаще, тем лучше, позволит не заболеть».
Об этом: Как жить, что есть, кому верить — врач о коронавирусе
Временный запрет на алкоголь в Забайкальском крае обнажил, кто кормится на этом рынке, считают авторы канала «Забайкальский краевой»:
«Алкогольному бизнесу тяжело по всей стране. Его поджимает теневой сектор, объём которого снижается слишком медленно. С другой стороны, россияне стали пить значительно меньше. Потребление крепких напитков сократилось в стране с 18 литров чистого спирта в 2011 году до 9,3 в 2019. Но даже в этой ситуации бизнес остаётся высокомаржинальным, за его счёт на минимальном уровне держатся наценки на ходовые продукты питания — хлеб, молочку, овощи.
Именно потому запрет на реализацию алкоголя — гораздо более острая социальная проблема, чем об этом пишут в проправительственных телеграммах. Да, 40 процентов трезвенников и язвенников Забайкалья могут рукоплескать этому решению. Не исключается, что действительно снизится количество пьяных убийств, грабежей и драк: а чем ещё заниматься запертым в четырёх стенах жителям? Но одновременно вырастут цены на не запрещенные (пока!) продукты питания.
Месячный запрет на продажи алкоголя приведёт к переделу на рынке. Время маленьких магазинов уходит в прошлое по всей стране, активно развиваются супер‑ и гипермаркеты. Большие магазины зарабатывают не на уровне наценки, а на обороте».
Введене в Забайкальском крае полного запрета на продажу алкоголя корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской гордуме Оксана Молодых:
«По поводу полного запрета, — однозначно, решение вызовет некоторый всплеск поиска несанкционированного алкоголя и употребления, так сказать, непищевого алкоголя. Здесь важна статистика полиции и органов здравоохранения. Если статданные говорят о том, что результат уголовных деяний в «домашний» период печальнее, чем прогноз по сегодняшним ограничительным мерам по коронавирусу, то необходимо запрещать. Но эти факты должны сопоставить профессионалы».
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Внесённые правительством Забайкалья поправки в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», согласно которым в регионе введён полный запрет на реализацию алкоголя, лишь подстегнули граждан затариться спиртными напитками впрок.
Судя по данным, которые приводит забайкальский краевой канал со ссылкой нарегиональную службу по тарифам, за время действия особого режима, связанного с противодействием коронавирусу, объем реализации алкоголя в Забайкалье увеличился на 40% — до 839 тысяч литров.
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В Забайкальском крае, где накануне, 2 апреля, был введён полный запрет на реализацию алкогольной продукции, гражданам, проживающим в сельской местности, в отсутствие других антисептических средств, посоветовали дезинфицировать руки самогоном. Как сообщаетИА «Чита.ру» со ссылкой на слова исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулёва, когда на брифинге прозвучал вопрос о том, как решать вопрос с обеззараживанием в деревнях, где людям необходимо выходить из квартир, чтобы ухаживать за домашним скотом и птицей, чиновник заявил:
Также Гурулёв пообещал, что за такие действия «никто штрафовать не будет».
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявляет, что сегодня его правительству фактически приходится вести борьбу на два фронта, и это здравоохранение и экономика.
Об этом: Премьер Грузии: сегодня мы фактически боремся на два фронта
Мэры и главы районов Хакасии на местах несут всю ответственность за здоровье и жизнь людей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава республики Валентин Коновалов в ходе видеосовещания.
По его словам, эпидемическая ситуация в регионе непростая. Наиболее важной задачей на сегодня является контроль за соблюдением ранее принятых ограничительных мер.
Читайте подробнее: Глава Хакасии возложил на мэров ответственность за здоровье людей
Забайкальский край, где накануне, 2 апреля, были внесены поправки в законодательство, полностью запрещающие торговлю алкоголем в регионе, решил не переходить на полумеры, как планировалось ранее.
«В сложившихся в крае условиях продолжения «пьяного пира во время чумы», а также циничных заработков на крови и здоровье людей краевое руководство не допустит», — сказано в официальном заявлении регионального правительства.
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Музыкант и политик Сергей Шнуров снова критикует решения Путина, переживает, что из-за длинных выходных россияне спиваются, да и мало кто может протянуть месяц без работы. Цитата из видео.
Минпромторг РФ рекомендовал регионам не менять установленный режим продажи алкоголя без крайней необходимости.
Самой популярной услугой в Москве, Петербурге, Краснодарском крае и Крыму стала доставка алкоголя тем, кто находится на самоизоляции. Цитата из канала analyst_on_the_couch.
После введения «сухого закона» в Забайкалье количество потребления так называемых слабых алкогольных напитков, таких как пиво, увеличилось на 52 процента.
«Мы проанализировали шесть дней до и шесть дней после запрета, цифра в сторону увеличения существенная», — отметила глава Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Елена Морозова.
Руководству российских регионов не стоит менять ранее установленный режим продажи алкоголя во избежание негативных последствий. Об этом говорится в письме министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, направленном 3 апреля в регионы.
Режим продажи спиртного в Минпромторге советуют изменять только при крайней необходимости. Дополнительные ограничения чреваты ростом доли нелегальной продукции и серьезным социальным напряжением, говорится в письме.
Об этом: Минпромторг предупредил регионы о рисках запретов на алкоголь
Ограничения по продаже алкоголя в Забайкальском крае. Фото: 75.ru
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Дарья Антонова © ИА REGNUM
В Марий Эл режим повышенной готовности продлен до 30 апреля. В регионе планируется ввести особую схему передвижения транспортных средств по территории республики.
Госсобранию региона предложено проработать вопрос установления дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на период действия режима повышенной готовности.
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В Марий Эл прошло заседание по борьбе с распространением коронавируса. Фото: Mari-el.gov.ru
Региональная служба по тарифам Забайкальского края проконтролирует соблюдения предпринимателями требований о полном запрете реализации алкогольной продукции в связи с введенными ограничениями.
Напомним, из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве потребления алкоголя. С 3 апреля 2020 года постановлением губернатора введен полный запрет на реализацию алкогольной продукции на территории региона.
«В случае нарушения данного запрета к нарушителям будут применены меры административного воздействия в виде административного штрафа: на юридических лиц — до трехсот тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей (должностных лиц) — до сорока тысяч рублей. За систематическое нарушение запрета возможно приостановление и аннулирование лицензии», — рассказали в РСТ.
Напомним, за время действия особого режима, связанного с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, объем реализации алкогольной продукции на территории Забайкальского края увеличился на 40 процентов и составил 839 тысяч литров. Такие данные зафиксировали специалисты Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.
Минздрав и Минпромторг не пришли к единой позиции по запретам на продажу алкоголя.
На фоне распространения коронавируса главы некоторых регионов приняли решение о временном ограничении или запрете розничной продажи алкоголя:
— власти Забайкальского края ввели полный запрет на розничную продажу алкоголя;
— продажу алкоголя также запретили в Якутске;
— в Красноярском крае по решению законодательного собрания теперь приобрести спиртные напитки можно с 10:00 до 18:00;
— глава Карелии ограничил продажу алкоголя с 10:00 до 14:00.
Такие меры поддержал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. «Решительные, законные и правильные меры ряда регионов», ― написал он в своем Telegram-канале.
Минпромторг, в свою очередь, просит регионы не ограничивать продажу алкоголя. Ведомство считает, что ограничение или запрет вызовет социальное напряжение и рост нелегальной продукции. Цитата из канала China2019ncov.
Планов инициировать запрет на продажу алкоголя в столице нет — председатель Мосгордумы Шапошников.
Главный врач-нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней. Об этом он заявил журналистам сегодня, 4 апреля.
«Сухой закон, наверно, нет, а ограничение продажи крепких алкогольных напитков, наверно, это было бы здорово для всей России», — сказал он.
Он также отметил, что рост продаж алкоголя в России в период пандемии вряд ли связан с ростом его потребления — просто люди закупаются впрок из страха перед будущим.
Употребление спиртных напитков в самоизоляции с целью расслабиться и улучшить настроение может привести к алкогольной зависимости. Более того, алкоголь и содержащийся в нём спирт никак не влияют на вирус, так что даже не думайте принимать его в качестве лекарства или для профилактики.
Если вдруг вы уже заразились, у вас лёгкая форма, вам назначили препараты и отправили домой, то употребление алкоголя может привести к осложнениям болезни и медикаменты не будут работать так, как надо. Цитата из канала «Коронавирус. Блог врача».
С 6 по 30 апреля в Якутии запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 18 часов до 14 часов по местному времени.
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Магазин с алкогольной продукцией. Константин Ерёмин © ИА Красная Весна
В Югре жители общежития в Нижневартовске жалуются, что в период самоизоляции соседи ударились в запои, а днём 5 апреля устроили поножовщину. Об этом сообщает NV86.ru.
Фотографии и видео с окровавленным человеком, снятые в общежитии по адресу Маршала Жукова, 10 в Нижневартовске, облетели паблики Югры в социальных сетях.
Другая жительница нехорошего общежития сообщила изданию, что дети находятся на самоизоляции в страхе.
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Полицейскими на въездах в Чебоксары и Новочебоксарск выставлены совместные посты с Росгвардией и администрациями городов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и законности передвижения.
Фото: cap.ru
В Якутии с 6 апреля перестанет действовать запрет на продажу алкоголя, сообщил глава региона Айсен Николаев. По его словам, будет ограничено время продажи спиртных напитков с 14 до 18 часов.
Свыше 100 торговых точек на предмет соблюдения проверили за три дня сотрудники правоохранительных органов, нарушений зафиксировали более 40 в Забайкалье, сообщает 6 апреля Vostok.Today. Более 25 нарушений зарегистрировано в Чите. Хозяева магазинов получили извещения о возбуждении административных дел за нарушение запрета на продажу спиртсодержащей продукции. Алкоголь из торговых точек изъяли.
«Сухой закон» вступил в силу 2 апреля 2020 года в соответствии с постановлением губернатора Забайкалья Александра Осипова.
Губернатор Омской области Александр Бурков поработал оператором Единого консультационного центра по вопросам, связанным с коронавирусом. omskportal.ru
Объявление на магазине алкогольной продукции Работаем и будем работать! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Супермаркет, отдел с алкоголем. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Алкоголь. Иван Шилов © ИА REGNUM